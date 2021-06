Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, perché si sono lasciati? La verità dopo anni

Quella tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti è stata una delle relazioni che ha attirato maggiori attenzioni da parte del pubblico e delle testate di gossip. Scopriamo insieme le ragioni della loro separazione.

La relazione tra la conduttrice e l’ex dj sembrava essere tra le più promettenti del panorama dell’intrattenimento italiano, ma le cose non sono andate come sperato e i due hanno diviso le loro strade nel 2012. La coppia prima di separarsi ha anche avuto una figlia, Mia, nata nel 2011.

I motivi della separazione

La fine della loro storia d’amore fu annunciata in contemporanea da entrambi sui rispettivi profili Facebook senza particolari spiegazioni. Solo successivamente – grazie a un’intervista di Roby Facchinetti– sono emersi i motivi alla base della fine del rapporto tra i due. In particolare il cantante dei Pooh ha dichiarato al settimanale DiPiù: “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti. ” Insomma stando alle parole del padre di Francesco sembra che le incomprensioni e le differenze caratteriali abbiano portato la coppia a dividersi.

Il rapporto tra i due

Dopo una prima fase burrascosa tra Alessia e Francesco sembra che i rapporti si siano distesi e che adesso si considerino una famiglia allargata. Lo stesso Roby durante l’intervista ha aggiunto: “Francesco e Alessia sono persone di buon senso e sono certo che a Mia non mancheranno affetto e amore […]”.

LEGGI ANCHE—>Alessia Marcuzzi, attaccata da Striscia la Notizia: ecco il motivo

Le famiglie di Alessia e Francesco

A seguito della loro separazione entrambi sono riusciti a costruire una nuova famiglia. Infatti Alessia – attualmente impegnata con la conduzione de Le Iene – è sposata dal 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Nello stesso anno Francesco ha celebrato le nozze con la nuova compagna, Wilma Helena Fassoil, con la quale ha avuto due figli: Leone nato nel 2014 e Lavinia Angelica Catherine nata nel 2016.