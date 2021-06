Stefano De Martino, avete mai visto il padre? Due gocce d’acqua

Avete mai visto il signor Enrico, padre di Stefano De Martino? I due sono davvero due gocce d’acqua e c’è chi è pronto a giurare che il conduttore e ballerino, tra qualche anno, sarà identico al suo papà.

Stefano De Martino ha sempre raccontato molto poco sulla sua famiglia di origine alla quale è legatissimo. Nato a Torre Annunziata nel 1989 da una famiglia umile, ha conosciuto il grande successo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è diventato un volto noto in tv, apprezzato dal mondo della danza e, da qualche anno, stimatissimo showman.

Molto presente sulle pagine dei rotocalchi di cronaca rosa per il matrimonio, ormai naufragato, con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha sempre cercato di preservare la sua vita privata. Innamoratissimo del figlio Santiago, il conduttore è anche molto legato ai genitori e, in particolar modo, al padre Enrico. I due, fisicamente e caratterialmente, sono due gocce d’acqua e, in occasione di una intervista a Domenica In, Stefano ebbe modo di raccontare alcuni aneddoti relativi i rapporti con il papà.

Stefano De Martino e il padre Enrico

Stesso sguardo vispo e, da quanto raccontano, stesso carattere allegro e solare: Stefano ed Enrico De Martino pare siano due gocce d’acqua in tutto e per tutto.

“Io e mio padre abbiamo sempre avuto un rapporto emotivo – aveva raccontato il ballerino da Mara Venier – . Riguardo quando mi ha detto per la prima volta ti voglio bene avevo 21 anni ed ero già più alto di lui. Anche io ho ricambiato per la prima volta ed è stato bello così. E grazie a lui dico ogni giorno a mio figlio Santiago ti amo”.

Il legame tra Stefano De Martino e la famiglia d’origine è davvero molto forte e, sebbene i genitori del ballerino siano sempre rimasti lontani dalle luci dei riflettori, gli hanno sempre fatto sentire il loro supporto, soprattutto nei momenti difficili.

Il signor Enrico De Martino, in particolar modo, non ha mai nascosto il grande legame con il figlio. “Mia moglie dice sempre ‘È tutto suo padre’. Sono stato giovane anche io, e mi rivedo in lui – ha raccontato il padre di Stefano – . Ho avuto Stefano a 25 anni, lui è diventato padre a 24. Vivo per loro, li ho cresciuti nell’amore, e Stefano farà lo stesso”.

Stefano De Martino e il legame con i genitori

Oggi che Stefano De Martino è un uomo di successo, non dimentica le sue umili origini e il grande amore che i genitori gli hanno donato ai tempi della sua infanzia.

“Ricordo lo sguardo di mio padre e anche quell’immensa sofferenza che solo un padre può provare sapendo che non può dare tutto quello di cui ha bisogno un figlio – aveva raccontato lui a C’è posta per te – . Penso che l’amore riempie la vita ed è quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Perché anche quando non avevamo nulla sentivamo di avere tutto”.

Così, sulla scia di quanto gli hanno insegnato il padre Enrico e la madre Mariarosa, Stefano De Martino prova a dare lo stesso amore al figlio Santiago nonostante, dopo la separazione da Belen, sia costretto a fare il “papà a distanza”.