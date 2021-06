Alberto Matano, confessione sulla sua vita sentimentale: non si nasconde più

Giornalista, conduttore e autore televisivo, Alberto Matano è uno dei volti Rai più apprezzati del momento. Amato per la sua professionalità, è da molte considerato anche un sex symbol. Eppure, nonostante sia sempre rimasto molto riservato sulla sua vita privata, recentemente ha deciso di lasciarsi andare a qualche confessione in più.

Classe 1972, Alberto Matano ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo ancor prima di conseguire la Laurea in Giurisprudenza. Poi ha iniziato a collaborare con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio, ma la carriera nel mondo della televisione è iniziata nel 1998 nella redazione di Bloomberg Tv.

Approdato nel cast di Unomattina Estate, è diventato poi volto di numerosi telegiornali fino a diventare noto tra il grande pubblico con la conduzione de La Vita in diretta e diverse ospitate – in qualità di opinionista – a Ballando con le stelle. Da quel momento, Alberto Matano ha conquistato il cuore dei telespettatori, che hanno iniziato a curiosare anche sulla sua vita privata. Solitamente molto riservato, il conduttore e giornalista ha deciso di sbottonarsi a riguardo in alcune recenti interviste.

Alberto Matano è single?

Sono tanti, infatti, coloro che si domandano se ci sia qualcuno che aspetti Aberto Matano a casa dopo le dirette su Rai 1.

Lui ha sempre preferito rispondere in maniera vaga alle domande riguardanti la sua vita privata, ma in una intervista per il settimanale Chi rivelò di avere una fidanzata.

“Quello che posso dirle è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante – commentò lui – . Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”.

Alberto Matano, dunque, ha una compagna che ha deciso di non rendere pubblica affinché la sua vita privata non venga data in pasto al gossip.

“Non sono single, è fondamentale ritagliarsi degli spazi propri – ha detto poi a La Stampa – . Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori”.

Alberto Matano presto papà?

Felicemente fidanzato con una donna che è rimasta avvolta dal mistero, il conduttore Rai non ha nascosto il desiderio di diventare papà.

Ad Alfonso Signorini, infatti, aveva raccontato di essersi avvicinato alla paternità quando era ancora troppo giovane, ma di non aver realizzato – ai tempi – questo desiderio.

“Figli? C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane – ha confessato Matano – . Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa”.

“Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile – ha aggiunto lui – . A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”.