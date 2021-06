Benedetta e Cristina Parodi, avete mai visto la cugina? Super vip famosissima

Le parentele tra vip non sono sempre note e ci si trova spesso a sorprendersi rispetto a delle rivelazioni inaspettate che svelano i legami che esistono dietro le quinte del mondo dello spettacolo: è il caso di Benedetta e Cristina Parodi, che hanno una cugina molto famosa.

Le sorelle Parodi hanno conquistato il pubblico italiano: Benedetta è entrata nel cuore dei telespettatori grazie alle sue ricette facili e gustose, trasformandosi da giornalista a cuoca provetta, e si prepara a tornare in tv molto presto con un nuovo programma di cucina, mentre Cristina ha conservato sempre la sua impeccabile professionalità nei vari programmi che l’hanno vista protagonista ed ha lanciato una sua linea di abbigliamento ed accessori.

Qualche tempo fa le abbiamo viste anche insieme al timone delle passate edizioni di Domenica In: lontano dalle luci dei riflettori le due Parodi sono molto unite e condividono i momenti di famiglia sui rispettivi social, insieme a figli e nipoti.

Cristina e Benedetta Parodi: il legame misterioso con una showgirl molto famosa

Non tutti sanno, però, che le due sorelle della tv sono imparentate con un altro volto noto: il legame tra le tre protagoniste del piccolo schermo non è molto noto e vi stupirà. Ebbene sì, la cugina di Cristina e Benedetta Parodi è una showgirl piuttosto famosa, un personaggio che da anni è al centro dell’universo gossip con una carriera ricca di successi.

Stiamo parlando di Alba Parietti: la donna ha rivelato diverse volte di essere parente di Cristina e Benedetta, sebbene le tre non siano mai state avvistate insieme e non abbiano molti amici in comune. Pare proprio che le cugine non si frequentino molto: una delle cause di questo distacco va forse ricercata nella distanza. Nonostante questo il legame tra le rispettive famiglie sembra non essere in discussione.

Alba Parietti ospite delle sorelle Parodi tra drammatiche confessioni e fornelli

Alba Parietti è stata ospite della cugina nella trasmissione “La Prima Volta”, condotta da Cristina Parodi: per l’occasione la showgirl ha raccontato la brutta esperienza dell’incidente in cui è rimasta coinvolta. La madre di Francesco Oppini, che ha trovato la massima notorietà dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rischiato la vita mentre era in macchina e si è ritrovata improvvisamente sotto un tir. “Non vedevo niente se non i fari, mi sono svegliata e non sapevo dov’ero. Per pochissimo non ho avuto la peggio. Lo spazio era minimo”, questo il drammatico racconto della showgirl raccolto dalla giornalista.

La Parietti ha incontrato anche Benedetta: è successo nel 2012 durante una delle puntate de “I Menu di Benedetta”: in quel caso le due cugine si sono cimentate nella preparazione della fonduta piemontese. Tra un ingrediente e l’altro le due donne si erano lasciate andare ad una chiacchierata sulla vita di Alba, ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera.