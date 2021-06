Savoia: è morto il principe Amedeo Duca d’Aosta

E’ venuto a mancare ai suoi cari, all’età di 77 anni, il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca di Aosta. Il membro della famiglia reale si è spento la notte scorsa all’ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico.

L’annuncio della Casa Reale

Il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca di Aosta si è spento a causa di un arresto cardiaco. E’ stata “La Real Casa di Savoia” a divulgare la notizia, attraverso un comunicato. Come riportato dall’Ansa il Duca Amedeo d’Aosta era ricoverato da giovedì’ scorso, 27 maggio all’ospedale San Donato di Arezzo.

Figlio di Aimone Roberto di Savoia e Irene di Grecia, dopo l’intervento chirurgico ad un rene, con un decorso giudicato buono dai medici, tanto che era già stata programmata la sua dimissione, è morto la notte scorsa per un arresto cardiaco.

Nel 2006 Amedeo si trovò in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia (figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II e di Maria José nonché padre di Emanuele Filiberto) per la rivendicazione del titolo di duca di Savoia e del ruolo di Capo della Real Casa. Era discendente del re di Spagna Amedeo I e 41º in linea di successione al trono spagnolo.

Chi era il Principe Amedeo di Savoia

Il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca di Aosta è stato anche un imprenditore italiano e ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in Toscana. In questa regione infatti, precisamente a Castiglion Fibocchi, si occupava della sua azienda agricola, “Vini Savoia-Aosta.”

In qualità di consulente seguiva inoltre alcune società, oltre a rivestire i ruoli di consigliere d’amministrazione e presidente. Nel 1996 è stato nominato rappresentante del comune di Palermo, per la Fondazione Internazionale “Pro Herbario Mediterraneo”.

Nel 2003 è stato nominato dal Governo Italiano presidente del comitato di gestione permanente della Riserva Naturale Statale Isola di Vivara. Sempre in quell’anno ha acquisito il titolo di “testimonial” della Rassegna Internazionale del Cinema Nomade e di Emigrazione “Metix Film Festival”. È stato inoltre cittadino onorario di Marigliano, Pantelleria e Abetone.

Il Il membro della famiglia reale era appassionato di botanica, soprattutto di piante succulente, oltre ad essere un affezionato viaggiatore del mondo, particolarmente in Africa.