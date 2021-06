Miriam Leone selfie in camera da letto, dea adagiata sul lettone: lo scatto bomba

I successi di Miriam Leone

Bellissima come sempre Miriam Leone, condivide su Instagram una foto che la immortala con un top sensualissimo in una camera da letto. La foto è accompagnata da un lungo post che racconta di lei e della sua vita negli ultimi tempi.

Dal 2008, anno in cui si è aggiudicata la coroncina di Miss Italia, Miriam Leone ne ha fatto si strada! Si è lanciata nel Cinema e da allora non ha fatto altro che collezionare successi e ad accumulare i consensi e l’ammirazione del pubblico. Oggi dopo 13 anni dalla sua apparizione nel piccolo schermo, l’ex Miss con gli occhi verdi e dai capelli rossi, è una donna realizzata e con un fascino irresistibile.

Bellissima davanti allo specchio

Seguita su Instagram da ben 1,4 milioni di follower, Miriam Leone, non smette di far innamorare i fan con scatti che riflettono tutta la sua straordinaria bellezza e che raccontano un pò della sua vita privata. Uno in particolare, la ritrae in camera da letto, le scarpe sul pavimento e un post che racconta di quel momento:

“Ho scattato questa foto stamattina appena sveglia a Parigi … adesso che sono tornata a casa mia (sì, la mia nuova casa , Milano, nuova casa su cui ho mantenuto abbastanza riserbo per un anno quasi due … non sono affatto esibizionista)” Esordisce l’attrice e prosegue descrivendo le sue sensazioni sul suo passato, sul suo futuro e sui suoi traguardi raggiunti.

“dicevo, adesso che sono tornata a casa mia, riguardo questa foto e penso a quanti alberghi ho girato in questi anni per lavoro (numero boh!) quanti specchi come questo davanti a letto testimoni di notti e risvegli e transiti e solitudini, colazioni in camera col bollitore sempre in borsa (un anno avevo pure una corona in borsa ma quella è un’altra storia,vero @laulaupis ?!), cartelli non disturbare e per favore rifare la camera, quanta strada meravigliosa nelle ruote dei miei trolley, quanta faticosa, quanta strada ancora da fare, quanta gioia oggi nel tornare a casa, nel sapere che ne vale la pena … questo tempo sospeso può portare a ognuno di noi qualcosa… mi auguro possiate e sappiate trovare il vostro “qualcosa” sano e vibrante .”

Parole che danno forza e positività e che riflettono bene il carattere determinato di chi le ha scritte. I suoi ammiratori hanno sicuramente apprezzato.