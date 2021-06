Amici, la svolta sexy di Arianna: scatto senza veli tra le lenzuola

Amici è il programma condotto da Maria De Filippi che permette a tanti giovani di sfondare nel mondo dello spettacolo. Tra i cantanti di quest’anno c’è stata Arianna Gianfelici. Ultimamente si è mostrata sui social senza veli. Ecco la foto che sta mandando in delirio tantissimi utenti social.

Il percorso di Arianna nella scuola

Arianna è una giovane ragazza che ha voluto realizzare un suo sogno, ovvero sedersi tra i banchi della scuola più nota della Mediaset. Amici 20 è iniziato ufficialmente il 14 novembre dell’anno scorso e fin dal primo giorno Arianna ha fatto parte del gruppo di cantanti. Ha 19 anni e non ha mai perfezionato la sua tecnica con delle lezioni. Infatti è un’autodidatta e per questo motivo suo padre non la supportava come avrebbe dovuto. A un certo punto si è reso conto di quanto lei ci tenesse, ragion per cui ha iniziato a crederci. Si è presentata proponendo la canzone Destinazione paradiso. Tutti hanno applaudito, ma Anna Pettinelli non le ha assegnato un banco. Rudy Zerbi e Arisa non sono stati d’accordo, quindi le hanno dato quest’opportunità. Poi Zerbi ha iniziato a dubitare del suo talento, perciò ha proposto varie sfide. Secondo il parere del maestro al suo posto ci doveva stare qualcun altro con una marcia in più. Arisa, invece, ha difeso la ragazza senza alcuna esitazione. Tuttavia non è riuscita ad accedere al Serale. Adesso è molto seguita su Instagram dove ha condiviso uno scatto davvero intrigante.

La svolta sexy di Arianna

Beautiful è il titolo dato allo scatto pubblicato qualche giorno fa. Arianna si è mostrata ai follower senza veli. Sguardo seducente, capelli ondulati che sfiorano delicatamente le spalle sono i tratti caratteristici che la rendono unica. In primo piano si possono notare i tatuaggi sul braccio e gli accessori abbinati tra loro alla perfezione. Unghie curate e poco make-up danno un ulteriore tocco di originalità. Non indossa nulla, ma tende a coprirsi con un asciugamano. Lo scatto è stato realizzato probabilmente in una camera da letto, non si sa se di casa sua o di un’altra struttura. Fatto sta che ricevuto tantissimi like, però allo stesso tempo anche delle critiche. In effetti la popolarità anche quest’altro volto della medaglia. L’importante è non darci peso perché sul web si possono ottenere sia i consensi che i dissensi.

Le lezioni saltate

I telespettatori ricorderanno senza dubbio che Arianna non si è recata qualche volta a lezione, facendo infuriare la produzione e i maestri. Ha spesso saltato le lezioni di ginnastica per i cantanti e le lezioni di canto del pomeriggio: “Non sono rimasta a dormire per pigrizia, ma perché stavo male, ma non è stato detto. La produzione sa la verità e anche i miei compagni. Non sono stata né punita, né mandata a casa, perché ripeto non è stata una cosa fatta per pigrizia o per stupidità, ma per motivi seri”. Ecco come si è giustificata sui social.

