Tish, ve la ricordate così? Eccola oggi dopo Amici, drastico cambio look

Poliglotta, polistrumentista e cantautrice di talento: ecco com’è cambiata Tish dopo la partecipazione ad Amici.

Era il 23 marzo 2019 e il cantante Alberto Urso vinceva la diciottesima edizione di Amici in una finale seguita da più di 3 milioni di telespettatori. Se è vero che tutti ricordano il campione del talent show, non meno memorabile è stato il percorso di un’altra concorrente: Tijana Borić, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Tish. Cantautrice italiana di origine serba, classe 2000, è stata eliminata in semifinale ma è riuscita ad aggiudicarsi il premio TIM Music per Try to C e una borsa di studio di Banca5 per approfondire i suoi studi artistici in Italia o all’estero.

Chi è Tish

Poliglotta e polistrumentista, Tish parla 6 lingue (serbo, italiano, inglese, sloveno, tedesco e croato) e suona altrettanti strumenti (l’ukulele, la chitarra, il basso, il pianoforte, la viola e il violino). Vive a Gorizia con i suoi genitori e suo fratello da quando ha 3 anni e qui sappiamo che ha frequentato la scuola media Graziadio Isaia Ascoli di Gorizia.

L’esperienza ad Amici

Entrata ufficialmente nella scuola di Amici nella prima puntata del pomeridiano, Tish si è distinta fin da subito all’interno del programma per il suo talento, la sua forte personalità e il suo stile inconfondibile: caschetto arancione e 2 dots neri sotto gli occhi. Ma sono proprio questi suoi tratti distintivi ad aver subito un cambiamento nel corso di questi anni: ecco com’è adesso.

Il cambiamento di Tish

Addio al caschetto arancione e allo stile esuberante: Tish sembra aver sposato una linea più sobria nell’ultimo periodo. Sui social network si mostra con una tinta meno accesa e un trucco decisamente più leggero. Segno, probabilmente, anche della maturità artistica della cantante. Dopo la partecipazione al talent show di canale 5, la cantante ha pubblicato l’EP TISH per Sony Music Italia, contenente 5 brani inediti in inglese e 2 cover che hanno segnato il suo percorso all’interno della scuola di Amici, Wicked Games e Vedrai Vedrai. A ottobre dello stesso anno ha poi dato il via al Tish Live Tour, con il quale ha girato le più importanti città d’Italia.

LEGGI ANCHE: Tommaso Zorzi vs Alberto Urso, spunta il video fuori dalla casa: “Due cog***ni”

Le ultime novità su Tish

Nonostante la pandemia, Tish non si è fermata neanche nel 2020 e ha continuato a dedicarsi alla sua carriera. Il 23 ottobre ha pubblicato Rido Male, il suo primo singolo in italiano, e adesso sta lavorando a qualcosa di nuovo. Sul suo profilo Instagram, infatti, si legge:

Hey ciao a tutti, ecco il riassunto della settimana a Milano ✨

Sono felice di dirvi che siamo vicini, che manca poco per far uscire musica nuova e gli spoiler li trovate direttamente nelle foto successive.

Poi le canzoni saranno tutte vostre.💘

Ho i piedi aperti per quanto ho camminato.

Ho conosciuto persone nuove.

Quelle orecchiette da gatto ci hanno fatto da portafortuna.

Ho fatto le 8 del mattino per due giorni di fila.

Ho mangiato tantissimi panini e bevuto troppi cappuccini alla cannella.

Ma non cambierei nulla, questa vita parallela a Milano è tutto ciò che volevo e cerco di farvi rivivere quei momenti, perché le cose belle vanno sempre condivise.

Ciao amici, aspettateci, che sono impaziente tanto quanto voi. 🖤