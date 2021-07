Passaparola, ricordate la letterina Cosmanna Ardillo? Eccola oggi, cosa fa e come è diventata

Tra le famosissime letterine del quiz Passaparola condotto da Gerry Scotti, c’era anche la bellissima Cosmanna Ardillo: la ricordate? Ecco cosa fa oggi.

Fisico statuario, capelli biondi e lunghi, sorriso mozzafiato: Cosmanna Ardillo si presentava così davanti al piccolo schermo ai tempi del successo di Passaparola. Il quiz show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, ai tempi del boom lanciò nel mondo dello spettacolo televisivo tantissimi volti femminili. Nel cast delle letterine, infatti, vi erano anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin, oggi conduttrici stimate e arruolate da Mediaset.

Tra loro c’era anche Cosmanna Ardillo che, conclusa quella parentesi televisiva, ha cambiato completamente vita. Originaria della Puglia, la ex letterina ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo, consapevole che non avrebbe rappresentato la sua strada, e si è dedicata all’azienda di famiglia risollevandola da una grave crisi subentrata alla morte del padre. Ecco cosa fa oggi e com’è diventata Cosmanna Ardillo.

Cosmanna Ardillo oggi: cosa fa

Imprenditrice al timone dell’azienda fondata dal padre, la Sepi spa, che si occupa di sistemi integrati per la Pubblica amministrazione, Cosmanna Ardillo ha concluso ben presto la sua carriera televisiva.

Terminata la partecipazione a Passaparola, la giovane ex letterina ha deciso di dedicarsi al lavoro di imprenditrice prendendo le redini della società di famiglia.

La crisi subentrata alla morte del padre, l’ha portata a prendere delle importanti decisioni aziendali che hanno permesso a lei e ai suoi dipendenti di non rimanere senza lavoro.

“Ho avuto paura che l’azienda fallisse ma ho dovuto reagire, dovevo evitare la chiusura della società fondata da papà”, aveva spiegato l’ex letterina in una intervista.

Così, spente le luci dei riflettori, Cosmanna Ardillo ha deciso di dividersi tra lavoro e famiglia. “Ho un passato decisamente diverso dalla mia vita di oggi fatta di fax, riunioni e pannolini – ha spiegato lei – . Arrivo verso le nove al mattino, e se va tutto bene torno a Cerignola alle otto e mezza di sera”.

Cosmanna Ardillo, la vita dopo Passaparola

Orgogliosa di aver fatto una scelta coraggiosa e di essersi dedicata ad un lavoro lontano dal piccolo schermo, oggi Cosmanna Ardillo racconta con fierezza il suo percorso professionale.

“[…] Sono a capo di un’azienda che ha sfiorato la chiusura e che sta risorgendo grazie anche al mio cervello – ha detto lei, aggiungendo – . Comunque se si dice che sono bella, come quando sfilavo, ringrazio”.

Tuttavia, del periodo da modella e letterina, la Ardillo non ha alcuna nostalgia. “Non ho nostalgia di quel periodo – ha sottolineato – . Passavo ore ad allenarmi e Dio solo sa quanto ho digiunato per poter sfilare e lavorare. Sono abituata al lavoro no stop. La mia palestra sono stati i casting che ho fatto per anni”.

Il lavoro di modella, secondo Cosmanna, non è poi tanto diverso da quello di manager: “Ore di preparazione, sorriso stampato in faccia, capacità di gestire l’ansia e lunghe attese per poi magari essere scartata. Non è poi cambiato molto da allora. Da imprenditrice mi è capitato tante volte di fare anticamera, fissare incontri e aspettare per un contratto che poi non ho chiuso”.