Laura Morante, avete mai visto la figlia? Chi è la bellissima

Attrice e regista italiana, Laura Morante è una delle personalità dello spettacolo italiano più apprezzate: ma avete mai visto la sua bellissima figlia? Ecco chi è.

Originaria della provincia di Grosseto, Laura Morante ha iniziato fin da piccola a masticare arte e cultura grazie al padre Marcello, scrittore e giornalista. La recitazione diventa la sua passione da subito e la consacrazione avviene a teatro, insieme a Carmelo Bene. Poi per la Morante si aprono le porte del cinema con Giuseppe Bertolucci e Nanni Moretti.

Attrice e regista apprezzata in Italia e a Parigi, dove si è trasferita verso la metà degli anni Ottanta, Laura Morante è stata sposata con il regista Daniele Costantini, dal quale ha avuto la prima figlia Eugenia, e con l’attore francese Georges Claisse, padre della secondogenita Agnese. Divorziata per ben due volte, oggi l’attrice è sposata con l’architetto Francesco Giammatteo, con cui ha adottato un figlio, Stepan, nato nel 2006. Così come la madre, anche le due figlie di Laura Morante hanno intrapreso la strada della recitazione e, in particolar modo Eugenia, ha ottenuto grande successo in Italia: ecco chi è.

Chi è Eugenia Costantini, figlia di Laura Morante

Classe 1984, Eugenia Costantini è figlia dell’attrice Laura Morante e del regista Daniele Costantini.

Fin da piccolissima appassionata di recitazione, ha completato gli studi in Francia e studiato recitazione presso la scuola internazionale “Circo a Vapore”.

Dopo aver avuto modo di approfondire l’arte anche a New York, la figlia della Morante ha debuttato nel cinema francese con la miniserie tv La rivière Espérance diretta da Josée Dayan; e in Italia è stata scelta prima da Gianfranco Albano per il film tv Una vita sottile, e poi da Giovanni Veronesi per il film Manuale d’amore.

Intervistata da Vanity Fair, aveva raccontato: “Da piccola, mi consideravano diversa dagli altri. Dai 7 ai 12 anni abitavamo nella provincia francese, e tutti mi additavano come la figlia dell’attrice, mi facevano sentire strana. L’altro problema erano le sue lunghe assenze da casa, per lavoro”.

Con all’attivo diciassette film, Eugenia Costantini ha lavorato anche insieme alla madre per il film Assolo e partecipato al reality show Pechino Express – Verso il Sol Levante in coppia con la matrigna Agata Cannizzaro.

Laura Morante, anche la figlia Agnese è attrice

Così come Laura Morante e come la primogenita di quest’ultima, Eugenia, anche la seconda figlia dell’artista, Agnese, ha intrapreso la strada della recitazione.

Attrice e cantante, anche quest’ultima ha avuto modo di lavorare insieme alla madre nel film Ferie d’agosto, interpretando proprio la figlia di Laura Morante e Silvio Orlando. Questa pellicola cinematografica ha segnato il suo debutto nel mondo dello spettacolo.

Agnese Claisse ha poi lavorato insieme a registi del calibro di Herbert Simone Paragnani, Carlo Verdone, Marcia Romano e Andrea Tagliaferri.