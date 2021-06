Grande Fratello Vip, che fine ha fatto Patrick? Eccolo oggi

Da presentatore a personaggio televisivo, da DJ a imprenditore: ma cosa fa adesso Patrick Ray Pugliese?

Il piccolo schermo pullula di personaggi che durano il tempo di una trasmissione e di altri che, invece, si fissano nell’immaginario collettivo e continuano ad essere seguiti anche dopo la fine dell’esperienza in televisione. Tra i volti sicuramente più ricorrenti in casa Mediaset, c’è sicuramente quello di Patrick Ray Pugliese. Concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, si è rivelato un ospite affezionato della casa, prendendo parte anche alla dodicesima stagione del programma e successivamente al GF Vip nel 2020.

La svolta del Grande Fratello

È stata proprio la sua prima apparizione sul noto reality show di Canale 5 a dargli popolarità. Già prima era stato impegnato in televisione come presentatore e giornalista per il canale satellitare Montecarlo Sat, ma è stato sicuramente il Grande Fratello a farlo conoscere al grande pubblico e a dare una spinta alla sua carriera.

Striscia la notizia e Casa Vianello

Dopo il Grande Fratello, infatti, è stato chiamato da Antonio Ricci per entrare a far parte della redazione di Striscia la notizia con uno spazio appositamente creato per lui. Il suo compito? Quello di consegnare il Gongolo di Platino, alternativa del ben più famoso Tapiro d’Oro, solitamente assegnato da Valerio Staffelli. Nel 2006, ha anche avuto la possibilità di recitare in una puntata di Casa Vianello, intitolata “Reality show”, al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Salto nella musica

Dopo l’esperienza in televisione, Patrick Ray Pugliese ha preso la strada di DJ e produttore discografico, prediligendo la musica House, Underground, Progressive, Tech-House e confermando la tradizione musicale presente da generazioni nella sua famiglia con il nonno Angel Pugliese e suo padre Osvaldo Camahue. Una scelta che l’ha portato a stringere collaborazioni con artisti di rilievo tra cui Nari&Milani, Dj Joseph B., Francesco Passantino, con i quali ha lavorato ad alcuni progetti discografici come “Satisfaction Monster remix”, “New flame”, “Deep House Underground” e “Name it know it stop it”.

Opinionista e inviato

Ma il richiamo al Grande Fratello è stato più forte della passione per la musica e l’ha spinto a partecipare nuovamente alla dodicesima edizione del programma. Una scelta che l’ha riportato sul piccolo schermo, dove ha ripreso a comparire in maniera assidua ricoprendo il ruolo di opinionista a Mattino 5 e Pomeriggio 5, oltre che di inviato per La Giungla, programma di Ada Channel, che si occupa di denunciare, truffe, abusi edilizi e di segnalare edifici in stato di abbandono.

Da DJ a imprenditore

Ma Patrick Ray Pugliese non si è fermato qui, anzi, ha deciso di prendere ancora un’altra strada, precisamente quella del mercato delle Mtb. Nel 2014, infatti, ha collaborato insieme a un team di esperti Mtb con i quali ha realizzato una nuova serie di modelli di mountain bike, presentati in anteprima all’Expo’ Bici di Padova e in seguito alla discoteca Hollywood di Milano, nella quale ha festeggiato anche il ventesimo anniversario della sua “Elray Cycles”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, cosa fa oggi Francesco Oppini: nuova vita dopo il reality

Le ultime notizie

Ma che fine ha fatto adesso Patrick Ray Pugliese? Lo scorso anno ha partecipato per la terza volta al Grande Fratello Vip, per poi ridurre la sua presenza in televisione. Qui, infatti, nell’ultimo periodo è stato invitato saltuariamente come ospite in alcune trasmissioni, ma la sua attività “pubblica” al momento si concentra su Instagram, dove è impegnato nel “Patrickamente Show”.