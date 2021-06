Belen, grande passo dopo la nascita di sua figlia: cosa farà

Belen Rodriguez è decisamente pronta a voltare pagina: archiviata la storia con Stefano De Martino la showgirl argentina aspetta l’arrivo di Luna Marie e pensa al futuro con Antonino Spinalbese. Ecco cosa c’è in programma!

Un amore sbocciato all’improvviso, quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il giovane e misterioso ragazzo è riuscito a far battere nuovamente il cuore della bellissima showgirl argentina.

Quando i loro sguardi si sono incrociati Belen stava lentamente riprendendosi dalla rottura con Stefano De Martino: delusa e sfiduciata era concentrata solo sulla crescita del piccolo Santiago, nato dal matrimonio con il ballerino napoletano.

Belen Rodriguez: la storia con Antonino è arrivata in un momento difficile

Belen Rodriguez ha dovuto fare i conti con la fine di una storia che ha fatto innamorare il pubblico italiano: un colpo di fulmine quello tra Stefano De Martino e l’argentina, che si sono incontrati ballando ad Amici di Maria De Filippi. Per lei il ballerino ha chiuso la sua storia con Emma Marrone e i due hanno deciso di sposarsi per celebrare un amore così grande sigillato ulteriormente dalla nascita del piccolo Santiago.

Le cose, però, non sono andate nel verso giusto e così dopo una grossa crisi Belen e Stefano si sono detti addio. Nel periodo di distacco la Rodriguez ha intrapreso una relazione con Andrea Iannone, ma il legame con De Martino era ancora molto forte e così i due ci hanno riprovato. Un rapporto rotto, però, non sempre si riesce a ricucire nel modo giusto: c’è chi ha puntato il dito contro l’eventuale comportamento infedele del conduttore di Made in Sud dopo aver ascoltato le parole di Belen che annunciava la rottura definitiva.

Ad ogni modo i genitori di Santiago non sono più una coppia da tempo e nella vita della Rodriguez è arrivato un nuovo amore che è stato capace di ricucire le vecchie ferite. Lui è Antonino Spinalbese e tra non molto diventerà padre per la prima volta proprio grazie a Belen: l’argentina è in dolce attesa di Luna Marie. Ma dopo la nascita della bambina i due sembrano avere già le idee molto chiare.

Belen pensa alle nozze: il futuro dopo la nascita di Luna Marie

Secondo quanto annunciato da Diva e Donna, Belen sarebbe pronta a rendere ufficiale la sua unione con Antonino convolando a giuste nozze. Sebbene la showgirl avesse annunciato di non sentire l’esigenza di celebrare il suo amore attraverso un contratto l’amore dell’hairstyilist Spinalbese deve averle fatto cambiare idea. La 36enne sarebbe quindi propensa a legare la sua vita a quella del 25enne che le ha dimostrato di saperle stare accanto nel modo giusto.

La priorità in questo momento è la nascita della bambina, che metterà alla prova la coppia trasformata in famiglia, poi ci sarà modo e tempo di organizzare il matrimonio, anche se i bene informati parlano di una cerimonia organizzata in gran segreto. Di certo non mancheranno gli altri membri della famiglia Rodriguez che si sono dichiarati molto felici della presenza di Antonino nella vita di Belen.