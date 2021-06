Amici, Maria perde colonna portante dello show: “Penso sia finito” | L’addio

La ballerina Giulia Pauselli potrebbe dire addio ad Amici: ecco cosa ha rivelato riguardo il suo percorso nella scuola e il suo futuro come professionista.

Amici 2021 è stato ricca di emozioni e di momenti di condivisione. A dispetto del distanziamento imposto dalle norme vigenti, concorrenti e professionisti quest’anno si sono avvicinati più che mai e hanno avuto la possibilità di scambiarsi esperienze e consigli in un ambiente unico come quello del talent show. Tra i protagonisti di questa edizione, a distinguersi è stata sicuramente la ballerina professionista Giulia Pauselli, che in questa occasione si è fatta anche portavoce del brand Marlù.

Allievi e professionisti a confronto

Ospite nell’episodio di Amici su Prime Video, Giulia Pauselli si è raccontata insieme ai colleghi Andreas Muller e Umberto Gaudino. Tutti i tre fanno parte del corpo di ballo del talent show, ma, ancora prima, sono stati loro stessi allievi della scuola di Amici. Un’esperienza che ha consentito ai professionisti di essere ancora più vicini ai concorrenti di questa edizione, così come Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè e Alessandra Amoroso.

Il successo di Giulia Pauselli

Nel raccontare il suo percorso artistico, Giulia Pauselli ha confessato di essere soddisfatta della sua vita al momento e ha spiegato di sentirsi una persona fortunata, perché ha quasi tutto ciò che desidera: il lavoro che le piace, l’amore e la salute.

Le parole della ballerina

La ballerina, però, nel parlare del suo ruolo ad Amici, ha lanciato alcuni indizi che sembrano presagire un suo prossimo addio al programma: “Sento di aver fatto tante cose per cui il mio percorso come ballerina penso che sia finito”, ha detto Giulia, “Per me Amici come professionista è il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a poter lavorare qui dentro. Mi sento più andante verso desideri diversi, più maturi. Per quanto riguarda la Giulia ballerina ho fatto tutto quello che volevo fare e sono felice qua adesso”.

Il percorso artistico

Parole che fanno pensare a un’uscita di scena di Giulia Pauselli, per cui Amici è stato il punto di arrivo dopo anni di studio. La ballerina, infatti, si è diplomata in danza classica nella prestigiosa accademia del Teatro La Scala e nel 2001 è entrata nella scuola di Amici, dove il suo talento e la sua tecnica le hanno permesso di arrivare in finale e ottenere un contratto di lavoro presso la compagnia “Complexions Contemporary Ballet” di New York.

L’importanza di Amici

Eppure, lasciare il talent show significherebbe anche rinunciare a lavorare al fianco del suo fidanzato Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista. Amore a parte, però, Giulia considera Amici un punto di riferimento importante per chi vuole lavorare nel mondo dello spettacolo, perché permette agli aspiranti artisti di crescere e di dare prova di tutto ciò che hanno imparato dentro e fuori dalla scuola. Una considerazione che vale soprattutto nel caso della categoria ballo: i ballerini ad Amici non sono solo un contorno ma dei veri protagonisti.