Uomini e Donne colpo di scena: Roberta Di Padua rivede lui dopo il programma

Roberta Di Padua è stata una delle dame più discusse del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Da un po’ sta facendo parlare di sé per essere stata vista in compagnia di un altro dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Ecco di chi si tratta.

Una relazione senza un lieto fine

I telespettatori ricorderanno senza dubbio che in passato Riccardo Guarnieri e Roberta hanno deciso di darsi una possibilità. Tuttavia il ritorno di Ida Platano ha determinato un loro allontanamento. Quest’anno il bel pugliese è tornato nello studio per rimettersi in gioco dopo la rottura definitiva con la dama bresciana. A quel punto ha voluto riprovare con Roberta al punto tale che sono andati via mano nella mano. Le cose non sono andate bene perché lui non ha rispettato una sua richiesta. In pratica Roberta ha ricevuto una chiamata da Armando Incarnato e non voleva comunicarlo alla redazione. Ci ha pensato Riccardo, quindi si sono presi una pausa. Attualmente i follower dell’uomo non sanno che fine abbia fatto. In effetti è sparito da un po’ di tempo sui social. L’ultimo post, per esempio, è stato pubblicato a fine marzo. Per quanto riguarda Roberta è stata vista in compagnia di un’altra persona. Ecco come stanno realmente le cose.

Roberta rivede lui dopo il programma

L’uomo in questione non è altro che il suo ex. Si sono concessi dei momenti di relax per staccare la spina dalla routine quotidiana. Inutile dire che si è scatenato su gossip, in quanto si è parlato anche di un ritorno di fiamma. In realtà sono rimasti amici dopo la rottura. Ciò dimostra che non sempre una storia termina in mal modo. Da qualche ora Roberta ha pubblicato delle Instagram stories in cui è in compagnia della dama Valentina Autiero e Giuseppe D’Aguanno, il suo ex compagno e padre del figlio. Ha annunciato di trovarsi in Sardegna per trascorrere il 2 giugno in compagnia di alcuni amici. La notizia non è passata inosservata, quindi ha voluto precisare come stanno realmente le cose. Sono rimasti in buoni rapporti. Per quanto riguarda Valentina, si sono conosciute all’interno dello studio e da allora sono inseparabili. Chiara dimostrazione che in un contesto televisivo può nascere anche una bella amicizia.

Leggi anche -> Armando Incarnato, nuova vita dopo Uomini e Donne: cosa fa oggi il cavaliere

Le accuse di Aurora

Non è un bel periodo per Roberta, dal momento che ha dovuto fare i conti con delle accuse fatte da Aurora Tropea. L’ex dama ha dichiarato di aver sfiorato una rissa dietro le quinte e il tutto è dipeso da Roberta. Avrebbe cercato di metterle le mani addosso. Di conseguenza la diretta interessata è ricorsa alle vie legali. Con Riccardo, invece, pare che le cose siano andate degenerando di giorno in giorno. Oltre ai vari problemi, si è aggiunto quello che riguarda la telefonata di Armando Incarnato.

Leggi anche -> Uomini e Donne spunta il passato di Isabella: modella a Parigi, com’era da giovane