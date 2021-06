Riccardo Guarnieri scomparso dopo Uomini e Donne: che fine ha fatto il cavaliere?

Uomini e Donne è il programma pomeridiano di Maria De Filippi che fa compagnia agli italiani da anni. Le vicende sentimentali dei partecipanti incuriosiscono tantissimi telespettatori. Di recente l’attenzione si è focalizzata su un ex cavaliere, ovvero Riccardo Guarnieri. Non è più presente sui social come un tempo. Ecco che fine ha fatto.

Il percorso a UeD

Riccardo Guarnieri è entrato nello studio di Maria De Filippi tanto tempo fa e ha fatto sognare il pubblico con Ida Platano. Sono andati via mano nella mano, però hanno messo in discussione i loro sentimenti a Temptation Island. Dopo tanti alti e bassi lui le ha fatto la proposta di matrimonio, ma si sono definitivamente lasciati. Riccardo è tornato a Uomini e Donne , così Roberta Di Padua gli ha dato una possibilità. Hanno deciso di viversi nella quotidianità, ma lui ha tradito la sua fiducia svelando un segreto che riguarda Armando Incarnato. L’ultima volta che si è mostrato davanti alle telecamere ha discusso con Ida, la quale non ha trattenuto le lacrime. Da allora è sparito anche dai social.

Che fine ha fatto l’affascinante pugliese?

L’ultimo post che ha pubblicato Riccardo risale al 27 marzo, quindi da mesi non condivide nulla che riguarda la sua quotidianità. Il suo silenzio sta facendo preoccupare i follower che lo seguono fin dall’inizio del suo percorso televisivo. In effetti è sempre stato attivo e ben disponibile con i fan, però adesso non è così. Una pagina social dedicata a lui ha condiviso circa sei giorni fa un video in cui balla nello studio con Gemma Galgani. Andando alla ricerca di notizie, non è possibile capire il motivo della sua assenza dal web. Alcuni sostengono che ha voluto prendersi del tempo dopo la discussione che ha avuto con Roberta. I telespettatori ricorderanno senza dubbio che l’ex cavaliere ha riferito alla redazione di una chiamata tra Armando e la dama. Quest’ultima avrebbe chiesto al neo fidanzato di non farne parola, però lui ha fatto esatto opposto. Durante un confronto al centro dello studio, lui ha parlato di un ipotetico accordo stipulato con lei per restare il più tempo possibile nel programma. Inevitabile è stata la lite.

Per ora nessun commento

Riccardo ha deciso di non fare più ritorno nel programma dopo l’ennesima vicenda negativa che ha sminuito la sua immagine. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti gli hanno puntato il dito contro, sostenendo che non è in grado di avere una relazione. A parer loro ama troppo sé stesso per dedicarsi a un’altra persona. Stufo di sentirsi dire le stesse cose da anni, ha deciso di gettare la spugna. Non ha rilasciato nessun commento o post. Per il momento le fan dovranno attendere prima di avere sue notizie.

