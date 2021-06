Ida Platano fuori controllo dopo Uomini e Donne | La dama attaccata: “Ma cosa dice?”

Ida Platano è stata una delle protagoniste assolute del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver deciso, successivamente alla fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, di abbandonare gli studi Mediaset, è improvvisamente ritornata e si è rimessa in gioco alla ricerca (di nuovo) di un amore.

Anche in questa stagione, però, il suo sogno non si è realizzato: ha intrapreso una conoscenza con il cavaliere Gabriele, spinta anche dall’incoraggiamento della padrona di casa Maria De Filippi, ma le cose non sono andate bene. La parrucchiere di Brescia ha lamentano nei confronti del giovane romano poca partecipazione ed ha confidato di non sentirlo totalmente preso. La sua insoddisfazione l’ha dunque portata a terminare una frequentazione che non è mai davvero decollata.

Ida Platano, critiche dopo Uomini e Donne

Terminate le riprese del trono over, Ida Platano continua ad avere un rapporto con i suoi followers, un filo diretto costante e quotidiano attraverso Instagram. La dama è solita condividere la sua vita con i suoi fan, ma non mancano le critiche. Ultimamente, infatti, Ida è al centro di una polemica a causa di una gaffe. La 36enne, il 2 giugno, festa della Repubblica ha salutato i suoi seguaci esordendo con: “Buona festa dell’unità”. Ad aggravare la situazione, il fatto che dopo gli “auguri” ha come al suo solito sponsorizzato delle bevande di cui è testimonial.

In molti hanno sottolineato l’errore fatto dalla dama ed alcuni hanno utilizzato delle parole molte forti: “Meglio stare zitti e sembrare stupidi che parlare e togliere ogni dubbio”, ha commentato una follower sulla pagina veryinutilpeople.