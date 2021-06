Nicole Minetti, che fine ha fatto: eccola oggi, dalla politica alla rottura con D’Alessio

Tempo fa è stata nell’occhio del gossip italiano: tutti ricorderanno il nome di Nicole Minetti, l’igienista dentale che ha avuto esperienza nella politica. Che cosa fa oggi? Ecco tutte le curiosità.

Nicole Minetti, igienista dentale, nasce nel 1985 a Rimini. Dalla sua città natale, si trasferisce a Milano per poter studiare all’ Università Vita-Salute San Raffaele e sarà nel capoluogo lombardo che avrà l’occasione per le sue prime esperienze televisive.

Nel 2007, nel programma Scorie, condotto da Nicola Favino e in onda su Rai 2, la Minetti ha iniziato a muovere i primi passi come comparsa mentre nel 2009, in veste di ‘Hit model’ su Italia 1 partecipò alla trasmissione Colorado Cafè.

Dal mondo dello spettacolo, poi, la bellissima Nicole Minetti cambierà rotta e passerà alla carriera politica, nelle vesti di consigliere regionale in Lombardia, con Presidente Roberto Formigoni. Al centro del caso Rubygate, Nicole Minetti per diverso tempo è stata nel mirino mediatico. Ecco perché oggi, gli italiani, si chiedono: che fine ha fatto la Minetti? Ripercorriamo tutta la sua carriera politica e la sua ultima relazione, conclusa, con il figlio di Gigi D’Alessio.

Nicole Minetti: che fine ha fatto?

Dopo un lungo periodo di silenzio, molti si chiedono che fine abbia fatto la nota ex igienista di Silvio Berlusconi. Nicole Minetti ha tagliato i ponti con la politica e si è dedicata al mondo del web e dei social, vantando ben oltre 20 mila follower che la seguono su Instagram.

Così il suo profilo è molto curato e seguito e la Minetti propone scatti in cui mette in rilievo la sua bellezza e il suo corpo perfetto. Pioggia di like e di commenti di apprezzamento per ogni sua foto anche se, come si è soliti fare, non mancano anche gli haters che ogni tanto si infiltrano in calce ai suoi scatti.

Nonostante tutto, Nicole Minetti fa spallucce alle critiche e continua ad andare avanti con la sua carriera da influencer e a riscuotere successo.

L’amore di Nicole Minetti e Claudio D’Alessio finito: ecco perché

Ad annunciare per primo la fine della storia d’amore tra Nicole Minetti e il primogenito di Gigi D’Alessio fu, illo tempore, il settimanale Chi. La loro relazione si è conclusa nel 2014.

Claudio D’Alessio, classe 1986 è il primo figlio del cantante neo melodico napoletano e della prima moglie, Claudia Barbato. Nonostante le sue doti musicali, soprattutto per l’abilità al pianoforte, il giovane D’Alessio non ha seguito le orme di papà Gigi ed ha preferito coltivare la carriera di imprenditore nel mondo della moda.

Il suo nome, però, è stato legato a quello della ex igienista di Silvio Berlusconi per una breve ma intensa relazione. Anche durante la loro frequentazione, Nicole Minetti e Claudio D’Alessio sono stati molto chiacchierati per via di diverse indiscrezioni e notizie diffuse dai rumors.

Perché la loro relazione è finita? I motivi ufficiali non sono ben noti ma pare che subito dopo la rottura, la Minetti sia stata avvistata ad Ibiza, in compagnia di Giuseppe Cipriani, noto imprenditore. Intanto le loro strade si sono completamente divise, ed oggi D’Alessio junior è diventato papà bis della piccole Sofia, nata dalla sua compagna Giusy Lo Conte e già genitore di Noemi, di 11 anni, nata da una precedente relazione.