Uomini e Donne trono over, la bomba: “Abbiamo fatto se**o”

Continuano a coinvolgere i telespettatori le vicissitudini sentimentali e personali del protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Ad essere al centro dell’attenzione, in questo periodo, è la travagliata storia d’amore tra il cavaliere Luca Cenerelli e la dama Elisabetta.

I due non hanno nascosto di aver avuto una forte passione e di essere andati oltre un semplice bacio, ma ciò non è bastato a far decollare la relazione. L’imprenditore non è sicuro di provare dei sentimenti per la bella 35enne e, dopo essersi dato del tempo per conoscerla, ha deciso di chiudere definitivamente. Salvo però un colpo di scena successivo.

Luca ci ripensa a Uomini e Donne…ma poi ritorna indietro

Elisabetta, addolorata e triste, su consiglio anche dei presenti in studio, si è fatta forte ed ha intrapreso una frequentazione con un altro ragazzo, il bel Marco, sceso appositamente per lei: il cambio di rotta ha suscitato la gelosia di Luca, il quale ha pian piano tentato un riavvicinamento. La dama, innamorata, ha ceduto nuovamente alle avance, ma dopo pochi giorni si è nuovamente pentita: “Luca è sparito. Ci sono rimasta malissimo. Non meritavo un trattamento del genere. E poi sono stanca di queste sue confusioni. Luca deve fare pace con il cervello: voglio un uomo che, se mi desidera, lo voglia a tutti i costi. A oggi metto in discussione tutto quello che c’è stato tra noi. Ci sono rimasta troppo male. Se davvero mi avesse voluto bene non mi avrebbe trattato così, soprattutto vedendo quanto fossi scossa. Credo che lui sia tormentato dai suoi stessi scheletri nell’armadio.

Anche Maria De Filippi stufa

Anche la padrona di casa Maria De Filippi si è mostrata abbastanza indispettita dall’atteggiamento del cavaliere Luca e i suoi alti e bassi. Durante una puntata andata in onda qualche settimana fa, nel bel mezzo di un confronto che ha visto protagonista proprio la coppia, si è rivolta a lui dicendo: “Ora direi basta, non continuare ad illuderla”, tra le lacrime inconsolabile della ragazza.