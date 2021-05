Amputata gamba sbagliata a paziente 82enne: “Tragico errore, serve un’altra operazione”

“Tragico errore”: amputata la gamba sbagliata a un paziente di 82 anni, l’uomo dovrà essere sottoposto a un altro intervento. Avviata un’indagine interna nella clinica, le scuse in conferenza stampa del direttore medico.

Grave l’errore commesso in un ospedale austriaco. Secondo quanto viene riportato dai media, un team di chirurghi della Freistadt Clinic ha amputato la gamba sbagliata a un paziente di 82 anni, rimasto sul letto d’ospedale con quella che, invece, avrebbe dovuto essere operata a causa di una malattia pregressa. Si è trattato di un “tragico errore“, come viene riferito nella nota ufficiale pubblicata dalla struttura. “Siamo profondamente scioccati dal fatto che martedì 18 maggio, nonostante gli standard di garanzia della qualità, la gamba sbagliata di un uomo di 82 anni sia stata amputata”, si legge nella comunicazione.

“Amputata gamba sbagliata, siamo profondamente scioccati”

Sempre attraverso una nota ufficiale, la clinica ha spiegato che il grave errore è stato notato per la prima volta durante un cambio di bendaggio, avvenuto giovedì mattina. L’anziano paziente ha alle spalle una serie di complicanze e malattie che hanno colpito entrambe le gambe, compromettendo irrimediabilmente la gamba sinistra. Proprio questo motivo ne era stata disposta l’amputazione, operazione che purtroppo si è conlcusa nel mobo sbagliato.

“Dobbiamo scoprire come sia potuto accadere questo fallimento, questo errore. Vorrei scusarmi pubblicamente”, ha annunciato il direttore medico della clinica, Norbert Fritsch, in conferenza stampa. All’82enne, infatti, doveva essere amputato l’arto inferiore sinistro, ma gli è stato rimosso il destro. La scoperta è sorta il giorno dopo l’operazione, con il personale ospedaliero intento a cambiare la fasciatura. Da una prima ricostruzione, si apprende, pare che l’errore sia stato commesso poco prima dell’operazione, con l’équipe medica che avrebbe contrassegnato la gamba sbagliata.

“Siamo profondamente scioccati per quanto accaduto. Nonostante gli alti standard qualitativi della nostra clinica, è stata amputata la gamba sbagliata di un paziente”, si legge nella nota, nella quale viene anche fatto sapere che è stata avviata un’indagine interna. “L’incidente è avvenuto per via di una concatenazione sfornutata di eventi”, viene poi sottolineato. Al paziente è stata offerta assistenza psicologica e dovrà comunque sottoporsi a un altro intervento per asportare la gamba sinistra da metà coscia. “L’operazione è prevista a breve”, hanno annunciato dalla clinica.