Figlio vittima della strada, madre sale in moto per ricordarlo e muore anche lei

Diane Everett e Michael Jnr, madre e figlio, sono morti a distanza di un mese, entrambi vittime della strada. Il ragazzo ha perso la vita per primo in un incidente stradale. Quando la donna è salita in sella della sua Honda per ricordarlo, le è toccata la medesima sorte. Un cavallo ha bruscamente interrotto la corsa della moto nel corso del giro di commemorazione.

Doppio dramma in famiglia in Colorado, negli Stati Uniti. Lo scorso aprile Michael Jnr, 23 anni, era morto in sella alla sua moto. Una giovane vittima della strada che, a distanza di un mese, i suoi cari stavano ancora piangendo. È per questa ragione che nei giorni scorsi era stato organizzato un giro in moto di commemorazione. A guidare la maledetta Honda del ragazzo prematuramente scomparso c’era la madre Diane Everett, a cui è toccata la stessa sorte del figlio. La donna, nel corso dell’evento, ha infatti perso la vita davanti agli occhi del figliastro Joshua Everett e della sorella Amanda Everett, che stavano anche loro partecipando all’ultima corsa. Un incidente gravissimo in cui la donna, 51 anni, è precipitata in un fosso e si è schiantata in un grande canale di scolo sotterraneo.

La ricostruzione dell’incidente

Un cavallo sarebbe stata la causa della tragica morte di Diane Everett. L’animale selvatico, nel corso del giro commemorativo, sarebbe infatti sbucato improvvisamente sulla strada, costringendo la vittima a sterzare bruscamente. «Tragicamente durante il giro c’è stato un incidente», ha raccontato la sorella Amanda. Dopo essere stata recuperata dal fosso in cui era precipitata, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Le ferite, tuttavia, erano troppo gravi. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. «Le parole non possono descrivere quello che stiamo attraversando. Diane lascia il marito Mike, la figlia Amanda, il figlio Josh, così come i nipoti e la famiglia che non saranno mai più vicini alla stessa cosa dopo questo».

In Colorado intanto è stata creata una raccolta fondi su Gofoundme al fine di aiutare la famiglia di Diane Everett a pagare le spese del funerale. Dopo il dramma relativo alla prematura scomparsa di Michael Jnr, avvenuto soltanto un mese fa, infatti, adesso i suoi cari dovranno sopportare anche il peso della doppia tragedia familiare.