Picchia ed estorce soldi alla madre per comprare droga: arrestato 14enne. Il ragazzo ha vessato per oltre un anno la madre

I carabinieri di Roma hanno arrestato un 14enne per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Nei confronti del giovanissimo i militari hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in comunità, emessa dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Roma. Il ragazzino per oltre un anno ha vessato la madre.

Dopo la denuncia, i militari hanno indagato e accertato che il 14enne da inizio dicembre 2019 e fino a pochi giorni fa, ha minacciato, vessato e talune volte picchiato la madre per farsi dare soldi per comprare droga. Una volta appurata la serie di violenze commesse dal ragazzo, i carabinieri lo hanno arrestato e collocato in una comunità per minori.