Si ubriaca e pretende di festeggiare il compleanno costringendo la moglie a fare sesso: arrestato un uomo di 44 anni peruviano a Firenze

Un uomo di 44 anni peruviano, è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I carabinieri di Firenze hanno arrestato il 44enne, pregiudicato che, ubriaco per festeggiare il suo compleanno voleva obbligare la moglie, 31 anni, a fare sesso.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 da parte della donna che ha chiesto intervenisse una pattuglia perché il marito, ubriaco, l’aveva picchiata colpendola in viso davanti alla figlia di 6 anni, dopo che la 31enne aveva rifiutato le sue pretese sessuali.

Una volta arrivati i carabinieri, l’uomo dapprima ha spinto la moglie per provare a non farle rispondere al citofono e aprire il portone, poi si è nascosto dentro una stanza della casa ma lo hanno fermato e arrestato. La donna, portata in ospedale ha riportato 15 giorni di prognosi. Dall’inchiesta è venuto fuori che la donna da diverso tempo aveva subìto i comportamenti violenti del marito, denunciati solo una volta, nel 2015. L’uomo è ora in carcere a Firenze.