Sono state ore di apprensione per la conduttrice di Domenica In che, attraverso il suo profilo Instagram, ha informato i suoi fan: Mara Venier è stata sottoposta a sette ore di lunga operazione. Come sta adesso?

‘Zia Mara‘ così la chiama affettuosamente il suo pubblico che, da anni, segue Domenica In. La Venier è ormai, non solo un volto noto tra le conduttrici italiane, ma soprattutto un personaggio amato dai telespettatori, soprattutto per la sua semplicità.

Anche zia Mara si è adattata al mondo social e, durante i giorni della settimana, comunica con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, sempre molto aggiornato di foto e video. Se la domenica, la Venier si trasforma in una grandiosa e professionale presentatrice del programma di punta di Rai Uno, il resto dei giorni si ritrae come una normale casalinga, alle prese con i fornelli, una moglie solare e una nonna scherzosa ed affettuosa.

Questa volta, però, la conduttrice, attraverso i social, tranquillizza i followers sul suo stato di salute e spiega perché è stata sotto i ferri per ben sette ore di intervento chirurgico.

Perché Mara Venier si è operata?

Sette ore in sala operatoria per via di un problema che Mara Venier aveva ai denti. Sono gonfia spiega ai suoi fan, raccontando di questo problema che ha aveva e l’ha portata all’operazione per installare un impianto. La conduttrice di Domenica In, inoltre, pubblica su Instagram un video dove, in convalescenza, guarda i cartoni animati insieme al nipotino Claudio, allungati sul letto.

La Venier ha una busta di ghiaccio avvolta in un panno e la tiene adagiata alla mandibola per ‘anestetizzare’ il dolore. Nonostante tutto, però, nonna Mara non perde la vivacità e la voglia di scherzare con il suo nipotino, al quale sottrae il cuscino e ripete sorridendo: “Nonna ha dolore ai denti. La vuoi finì? La vuoi finire che nonna c’ha il ghiaccio.. si è operata ai denti”.

L’amore di Mara Venier e Nicola

Nel video pubblicato da Mara Venier e titolato ‘I nostri pomeriggi d’amore’, compare anche suo marito, Nicola Carraro. L’uomo è un pilastro solido nella vita della conduttrice da ben vent’anni e proprio di recente ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha raccontato il suo rapporto solido e stabile con sua moglie Mara.

I due si sono conosciuti in età matura e ognuno aveva alle spalle solide esperienze e una famiglia formata da figli e nipoti. Nicola ha raccontato che tra loro, oltre che tanto amore, c’è un ottimo feeling e non litigano mai: unico motivo di scontro è quello della scelta delle vacanze. Succede, infatti che Carraro ama il mare mentre la Venier ama la città.

LEGGI ANCHE : Mara Venier casa da sogno nel cuore di Roma: nido d’amore con Nicola

LEGGI ANCHE : Mara Venier tutti: gli amori passati della conduttrice

Il produttore cinematografico ha inoltre svelato la paura della Venier durante il periodo del lockdown: “A tremare è stata anche Mara” ma Carraro ha anche spiegato che dal periodo brutto dell’isolamento lui e sua moglie, la Venier, hanno imparato a divertirsi e ridere ancora di più, cercando di essere più leggeri e spensierati.