Raffaella Carrà irriconoscibile, addio caschetto biondo: capelli bianchi e corti

Raffaella Carrà è uno dei pilastri fondamentali del mondo dello spettacolo italiano. Vanta di un curriculum degno di tutto rispetto. Oltre a essere nota per la sua strepitosa professionalità, è anche apprezzata per il suo fascino. Tuttavia in passato si è mostrata in un modo del tutto inaspettato: senza la chioma bionda. Ecco la reazione dei fan.

Una formidabile carriera

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, Raffaella Carrà ha fatto la storia della televisione italiana appunto tale da essere definita la regina. È una vera e propria icona della musica e del piccolo schermo. Non a caso ha riscosso un enorme successo anche all’estero, soprattutto in Spagna. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e possiede 22 dischi tra platino e oro. I suoi primi esordi si sono avuti quando era una bambina. Infatti ha avuto un ruolo nel film Tormento del passato di Mario Bonnard all’età di 8 anni e da allora ha scalato la vetta del successo. Dal 25 gennaio 2021 è disponibile Explota Explota, il film in versione italiana sulla piattaforma Amazon prime. Ciò dimostra che non ha intenzione di fermarsi. Come ogni personaggio famoso degno di tutto rispetto, anche lei è stata spesso al centro del gossip. Anni fa, per esempio, una nota rivista italiano ha pubblicato delle foto che l’hanno ritratta in una versione inaspettata. Tutti i fan sono stati colti alla sprovvista. Ecco il motivo.

Una Carrà senza caschetto biondo

Sulla rivista Novella 2000 un paio di anni fa sono state pubblicate delle foto di Raffaella Carrà che hanno fatto molto discutere. La donna compare sempre con un look impeccabile e con la sua chioma bionda. In quegli anni, invece, è stata paparazzata con i capelli bianchi e il viso segnato dallo scorrere del tempo. In quegli scatti sembrava che fosse invecchiata all’improvviso. Non è la prima volta che viene fotografata in questo stato. Basta pensare l’anno 2010 quando una sua foto fece il giro del mondo. Si parlava addirittura di depressione, dunque questa notizia fu smentita da lei in persona. Essendo un personaggio pubblico, Raffaella Carrà ha sempre proposto un’immagine di sé radiosa e sempre coerente alle tendenze del momento. Di conseguenza vederla senza make-up e caschetto biondo l’uscita delle reazioni determinate.

Le fantastiche case della Carrà

Per inseguire i suoi sogni, Raffaella Carrà da piccola ha lasciato la Riviera romagnola per studiare a Roma presso l’Accademia nazionale di danza. Subito dopo si è data alla cinematografia. E’ proprio nella capitale italiana che ha messo le sue radici. Vive in una bellissima abitazione elegante e raffinata dove prevalgono sfumature bianche. Si trova nei pressi di Corso Francia, ovvero la zona definita la Hollywood italiana. Li vivono anche Paolo Bonolis, Amadeus e Fiorello. Ha anche una splendida villa in Toscana immersa nel verde. Ha come vicini Antonello Venditti e Renato Zero.

