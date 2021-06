Costanza Caracciolo, avete mai visto il suo ex? L’amore prima di Vieri, famoso attore

Storica ex Velina di Striscia la notizia oggi felicemente sposata con Christian Vieri e mamma di due bambine, Costanza Caracciolo ha avuto un altro amore famoso prima di Bobo.

Classe 1990, Costanza Caracciolo è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a Striscia la notizia. Velina in carica, in coppia con Federica Nargi, dal 2008 al 2012, la modella e showgirl originaria di Lentini in Sicilia, ha fatto anche molto chiacchierare per alcuni gossip riguardanti la sua vita privata. Prima di ufficializzare la sua relazione con Christian Vieri, infatti, la Caracciolo ha avuto un altro amore famoso.

Giovanissima e alle prime armi nel mondo della televisione, Costanza ha conosciuto e si è innamorata dell’attore Primo Reggiani. La loro storia fu oggetto di numerosi pettegolezzi e finì perché, probabilmente, i due ai tempi erano ancora molto giovani e all’inizio del successo per concentrarsi sull’amore. Poco dopo la fine della liaison con Reggiani, però, la Caracciolo ha deciso di fare sul serio con Vieri.

Costanza Caracciolo e Primo Reggiani, perché è finita?

Correva l’anno 2016 quando Costanza Caracciolo e Primo Reggiani annunciavano la fine della loro relazione dopo un periodo di amore.

“A volte le storie d’amore tra due ragazzi giovani finiscono, è questa la semplice verità”, aveva commentato la ex Velina di Striscia la notizia in merito alla rottura con l’attore.

I due, infatti, probabilmente ancora giovani, decisero che i loro obiettivi di vita fossero inconciliabili con la vita privata.

La Caracciolo, tuttavia, non nascose di essere una donna molto forte e pronta a fare il primo passo con gli uomini che le interessavano.

“Sono un po’ aggressiva e non do modo di avvicinarmi – aveva detto lei in una intervista per il settimana Oggi – . Non sono neanche mai stata corteggiata. Se frequento un uomo è quello con cui, poi, mi fidanzo. Corteggio io”.

Così, dopo la storia con Primo Reggiani, Costanza Caracciolo è riuscita a far capitolare uno dei single più incalliti: Bobo Vieri che, dopo una serie di lunghe storie con svariate Veline di Striscia la notizia, è caduto ai piedi della bella siciliana.

Costanza Caracciolo e l’amore con Christian Vieri

La loro storia è iniziata come una semplice amicizia, ma galeotta è stata una cena estiva risalente al 2017: in quell’occasione tra la Caracciolo e Vieri scattò qualcosa.

Il loro flirt, che inizialmente venne definitivo semplicemente estivo, ha stupito tutti nel corso del tempo e si è trasformato in un’unione solida che li ha portati a diventare genitori di due bimbe e a convolare a nozze in gran segreto.

“Mi sono messa con lui senza aspettative, e invece il tutto è stato finora molto di più di quello che avrei mai sognato – aveva rivelato la ex Velina, svelando alcuni dettagli della loro prima uscita a due – . Venne durante gli Internazionali di Tennis, e gli proposi di fare un giro notturno per Roma. Credevo non accettasse, invece disse subito di sì[…]Lui fu romantico! Questa non l’avevo mai raccontata. Non ci furono baci, ma quella sera capii per la prima volta che mi stava cominciando a piacere seriamente”.