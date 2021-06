Sossio e Ursula (di nuovo) in crociera, scoppia la polemica: “Meno male che lui…”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono indubbiamente una delle coppie più seguite del panorama dell’intrattenimento italiano. Recentemente i due sono stati coinvolti in una feroce polemica.

Protagonisti indiscussi di programmi come Uomini e Donne e Temptation Island, dopo la partecipazione a questi show sono diventati due volti noti del piccolo schermo

La confessione di Sossio e Ursula

La coppia è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove contano centinaia di migliaia di follower con cui amano tenersi in contatto e condividere momenti di vita privata in compagnia della loro famiglia e momenti di lavoro. Nell’ultimo anno la coppia ha deciso di confessare ai propri fan alcune difficoltà avute dal punto di vista economico a seguito della pandemia da Covid-19. Sossio e Ursula hanno anche comunicato che nonostante il periodo non facile siano riusciti comunque a guadagnarsi da vivere grazie alla popolarità televisiva e alle conseguenti collaborazioni fatte con alcune aziende che hanno deciso di usare i loro profili social per sponsorizzare alcuni prodotti.

Lo scatto pubblicato su Instagram

La confessione fatta da i due ex concorrenti di Uomini e Donne ha portato molti fan a enfatizzare con la coppia e mostrare il proprio affetto ai due. Nonostante ciò negli ultimi giorni la coppia è stata parecchio criticata da alcuni follower. Infatti durante l’ultima settimana di maggio Sossio ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto in compagnia di Ursula sulla scala di una nave da crociera con indosso abiti elegantissimi. Nella descrizione del post l’uomo ha scritto: “Saliremo ogni gradino di questa vita insieme…Mano nella mano”.

Le critiche dei follower

Nonostante il bel momento pubblicato su Instagram, alcuni fan non sembrano aver apprezzato il gesto. Infatti in molti hanno commentato la scatto criticando la coppia non avendo dimenticato le difficoltà economiche di cui avevano parlato nei mesi passati e trovando la scelta di andare in crociera incoerente rispetto a quanto Sossio e Ursula avevano dichiarato. Tra i commenti si può leggere: “Sono gli stessi che dicono che sono senza lavoro e poi […] crociere, terme ecc…”.