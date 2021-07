Roberta Di Padua e Riccardo, colpo di scena dopo Uomini e Donne: “L’ho ricontattato e…”

Uomini e Donne è terminato d’appena un mese ma i protagonisti del trono over sono ancora in prima linea, le loro vicende interessano il pubblico che non manca d’osservare con attenzione i profili social di personaggi come Ida Platano, Riccardo Guarinieri, Roberta di Padua e recentemente anche Elisabetta e Luca che a quanto pare sono tornati insieme. Ad appassionare il pubblico del trono over negli ultimi mesi sono stati soprattutto Riccardo e Roberta che hanno avuto un breve flirt finito con un confronto televisivo che ha avuto un eco mediatico non indifferente.

Roberta di Padua: “Riccardo? Gli ho scritto due messaggi…”

Com’è noto Riccardo la scorsa Estate ha chiuso la sua storia con Ida Platano dopo averle chiesto di sposarla, i due ad un passo dalle nozze hanno capito che di non poter stare insieme, i loro modi di vivere erano troppo diversi e hanno optato per un addio definitivo. E se la dama sofferente si è dedicata al suo lavoro provando a stare lontana dalla tv, Riccardo è tornato alla corte di Maria de Filippi per conoscere nuove donne. In un momento successivo Roberta ha rivelato il suo interesse per il cavaliere che dopo aver esitato ha accettato d’uscire con la Di Padua e vivere la relazione fuori.

Le cose fra i due protagonisti di Uomini e Donne non sono andate bene e i due alla fine si sono fatti accuse reciproche che li ha portati a dirsi addio in modo definitivo. Riccardo fermo sulle sue decisioni ha più volte fatto capire che non avrebbe cambiato idea sulla Di Padua e che il rapporto, anche d’amicizia, era chiuso senza prove d’appello. Nei giorni scorsi Roberta ha rivelato al magazine Uomini e Donne d’aver mandato dei messaggi al cavaliere ma questo non le ha mai risposto. La dama voleva spiegarsi perchè dispiaciuta di come si era conclusa la loro relazione: “Gli ho scritto due messaggi. Prima un ‘come stai?’ e poi un messaggio più lungo e strutturato in cui ho sottolineato che ero dispiaciuta per come fosse andata a finire, per il male che a vicenda ci eravamo fatti.”

Roberta di Padua e Ida Platano un’amicizia appena nata

Roberta di Padua ha poi rivelato d’essersi confrontata anche con Ida Platano, le due non son0 mai state amiche a causa di Riccardo. La Di Padua ha confessato d’aver incontrato la dama all’aeroporto e nell’attesa di partire si sono confidate ma soprattutto hanno dimostrato di pensarla nello stesso modo in merito all’ex che hanno avuto in comune.

Sembra che fra le due dame oggi sia nata una bell’amicizia, ma soprattutto le due donne condividono un’esperienza sentimentale molto simile e questo non solo le ha avvicinate ma ha fatto nascere una sintonia per niente scontata: di sicuro entrambe non hanno un opinione positiva del Guarnieri che per il momento si tiene lontano dalle polemiche social.