Riccardo Guarnieri mette da parte Roberta: la nuova fiamma dell’ex del Trono Over

Riccardo Guarnieri è stato un cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. E’ andato via dal programma con Roberta Di Padua, ma le cose non sono andate bene tra loro. Adesso pare che abbia già una nuova fiamma. E’ stata una nota influencer a dare maggiori dettagli sulla vicenda.

Il percorso di Riccardo a UeD

Riccardo Guarnieri ha fatto sognare gli italiani con Ida Platano. Nonostante i vari tira e molla, non si sono mai detti addio. Hanno anche partecipato a Temptation Island per risolvere i loro problemi, però non è servito a nulla. Sono tornati entrambi a Uomini e Donne e lei ha dato una possibilità ad Armando Incarnato. Per questo motivo Riccardo si è fatto avanti e le ha chiesto la mano. Purtroppo non c’è stato un lieto fine per la coppia, così lui si è rimesso in gioco prima di lei e ha ripreso la frequentazione con Roberta Di Padua. Hanno deciso di viversi nella quotidianità, però anche stavolta è stato un buco nell’acqua per il bel pugliese. Duri sono stati gli scontri tra la dama e il cavaliere davanti alle telecamere. Buona parte del pubblico stava dalla parte di Roberta, dal momento che si è lamentata proprio come Ida.

La segnalazione di Deianira

In poche parole Roberta ha chiesto a Riccardo di non riferire alla redazione che ha ricevuto una chiamata da Armando una volta andati via dal programma. Riccardo non ha mantenuto il segreto, dunque lei non l’ha perdonato. Si sono allontanati man mano anche per altri motivi fino a troncare del tutto. Secondo fonti attendibili sembra che ora nella vita di Riccardo ci sia una nuova donna. Per ora si sa solo che hai i capelli biondi ed è bellissima. Ha riportato la notizia l’influencer Deianira Marzano. Ha mostrato una foto condivisa qualche giorno fa dall’uomo inserendo nella didascalia le seguenti parole: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo”. Per adesso non si sa altro, ma è più ottimisti credono che a breve verrano fuori altri dettagli della vicenda amorosa.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Jessica e Davide: spunta l’audio che incastra la tronista

Roberta tornerà nello studio?

Molti telespettatori si sono chiesti se Roberta tornerà nello studio per trovare l’anima gemella. I fan sperano di rivederla. Ci sarà anche Gemma Galgani di nuovo alle prese con Tina Cipollari. Quest’ultima è andata a vivere a Torino per stare accanto al compagno Vincenzo, dunque molti temevano nella sua assenza. Per fortuna Torino è ben collegata con i mezzi con la capitale italiana. Per quanto riguarda Riccardo? Tornerà o sarà finalmente la volta buona per lui? Per scoprirlo non ci resta che attendere le registrazioni che si realizzeranno negli ultimi giorni di agosto come consuetudine.

Leggi anche -> Riccardo Guarnieri scomparso dopo Uomini e Donne: che fine ha fatto il cavaliere?