Paolo Bonolis e l’inedita rivelazione: “Le sfogo con la mia donna”

Quando si pensa ai presentatori più amati di sempre, il pensiero corre subito a Paolo Bonolis, volto storico di casa Mediaset: a contraddistinguerlo ci pensano la sua professionalità e la sua ironia.

Simpatico e sempre pronto a mettere a proprio agio concorrenti e ospiti, Bonolis è seguitissimo dal pubblico italiano soprattutto per le esilaranti gag messe in piedi insieme al compagno di avventure Luca Laurenti, sempre presente nei suoi programmi, come Ciao Darwin e Avanti un altro.

Paolo Bonolis, il segreto dei suoi programmi di successo

Una lunga carriera, quella di Bonolis che comincia quando, a soli vent’anni, debutta in un programma per bambini dal titolo 3,2,1 contatto! Paolo è ricordato anche come uno dei primi conduttori di Bim Bum Bam: una generazione intera è cresciuta guardando i cartoni animati degli anni Novanta. Poi è arrivato il successo con Tira e Molla. Dal debutto ad oggi sono oltre quaranta i programmi condotti da Paolo Bonolis accanto all’amico e collega Luca Laurenti.

In passato il ragazzino ha sofferto di balbuzie, ma è riuscito a risolvere il problema grazie alla recitazione e di conseguenza ha sviluppato una parlantina da record: nel 2010 ha battuto il primato del maggior numero di parole dette in un minuto, per l’esattezza 332. Sentimentalmente l’uomo è stato legato dal 1983 al 1988 alla psicologa americana Diane Zoeller, dalla quale sono nati i figli Stefano e Martina. Dal 1997 ha stretto una relazione con Laura Freddi: i due hanno mantenuto ottimi rapporti nonostante la fine dell’amore. La showgirl ha dichiarato, a proposito del conduttore: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”.

Bonolis svela dettagli sul rapporto con la moglie: confessione sulle perversioni

Attualmente Paolo è legato alla bellissima Sonia Bruganelli: dal loro amore sono nati Silvia, Davide e Adele. Molte le domande curiose circa la loro relazione: i due stanno insieme dal 1997 e la donna è diventata sua moglie nel 2002. Silvia, la maggiore dei tre figli, è una ragazza disabile e ha partecipato alle Special Olympics dove ha vinto diverse medaglie. Un amore, quello tra Paolo e Sonia, vissuto con passione e complicità.

Della passione Bonolis ha parlato in un’intervista, nella quale il conduttore ha svelato dei dettagli piccanti sul loro rapporto. Al giornalista de Le Iene che chiede: “Paolo quanti rapporti in una settimana?”, lui ha risposto : “Con Sonia ci diamo dentro pesante!”. Ma non è finita qui: alla fatidica domanda: “Hai delle perversioni?”, Bonolis risponde: “Si, le sfogo con la mia donna!”. Sia fuori che dentro lo schermo televisivo, il presentatore sorprende tutti, affrontando la vita con una proverbiale ironia e con la capacità di saper mettere a proprio agio chi ha di fronte.