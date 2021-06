Orietta Berti si confessa: “Ecco cosa faccio di notte”

Uno dei personaggi del momento è indubbiamente Orietta Berti che sta spopolando con Mille, il brano realizzato in collaborazione con Achille Lauro e Fedez: la cantante ha svelato alcune sue abitudini davvero particolari.

Orietta Berti è una donna che non si ferma mai: lo dimostra il fatto che abbia deciso di mettersi nuovamente in gioco nel mondo della musica ad un passo dagli 80 anni.

In radio è diventata una vera e propria hit la canzone Mille, in cui la voce di Orietta intermezza quelle di Achille Lauro e Fedez e la cantante è un mito tra i più giovani.

Orietta Berti e la vita notturna: l’inaspettata confessione della cantante

Qualche tempo fa la Berti ha dichiarato di vivere una vita sempre al massimo ogni giorno, ma soprattutto di notte, mentre tutto il resto del mondo è impegnato a dormire. La cantante ha confessato al conduttore della Vita in Diretta, Alberto Matano, di trascorrere sistematicamente le sue notti insonni da quando aveva ormai 18 anni: la donna non riesce a dormire più di dure ore al giorno. Molto spesso Orietta preferisce non andare nemmeno a letto, ma riservare al momento del riposo le ore diurne.

La cantante si è lasciata andare a diverse confidenze con il giornalista della Rai: Orietta, che ha tagliato il traguardo dei 78 anni, ha spiegato di non aver bisogno di molto tempo per riconquistare le energie necessarie a fare tutto ciò che desidera. La donna preferisce non sprecare il suo tempo a dormire. La notte Orietta preferisce concentrarsi sulla cucina e sulla preparazione di ragù fatti in casa per il suo amato marito Osvaldo. Non solo: la cantante si dedica anche alla preparazione delle valigie quando si deve spostare per gli impegni di lavoro e in questo periodo di grande successo c’è da scommettere che saranno numerosi.

Il nuovo successo di Orietta Berti, riscoperta idolo dei giovani

Nelle ore notturne Orietta decide spesso di dedicarsi alle pulizie a suon di musica e riceve veementi telefonate di protesta da parte dei vicini di casa: viene facile pensare che alle 3 di notte i vicini si lamentino del trambusto! La Berti riesce, però, a conquistare tutti con la sua simpatia e la sua solarità, ma anche grazie alle sue doti canore: il suo inconfondibile timbro di voce ha fatto innamorare intere generazioni ed ha colpito anche i più giovani, al punto che artisti del momento molto importanti, come Fedez e Achille Lauro, le hanno chiesto di partecipare al brano “Mille”. Così è stato confezionato quello che si annuncia come il re dei tormentoni estivi, un pezzo che sta facendo registrare il record di ascolti.

La fama di Orietta è tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo: la Berti è tornata sul palco dell’Ariston dopo 29 anni di assenza ed è stata considerata come una delle protagoniste indiscusse della celebre kermesse canora, anche se non è riuscita ad aggiudicarsi l’ambitissimo trofeo.