Orietta Berti quanto guadagna, patrimonio, incassi e cachet

Orietta Berti è indubbiamente uno dei volti storici del panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera ha conquistato milioni di ascoltatori e raggiunto grandi successi, ma quanto guadagna la cantante?

Nata a Cavriago in Emilia-Romagna nel 1943, Orietta comincia a cantare spronata dal padre, appassionato di musica lirica. Dopo aver partecipato a diverse manifestazioni canore ufficiali, per la prima volta si impone al grande pubblico nel 1965 con il brano Tu sei quello, aggiudicandosi la seconda edizione di Un disco per l’estate. Da allora la cantante non si è mai fermata conquistando un successo dopo l’altro.

Il successo di Orietta Berti con Mille

Ancora oggi, Orietta continua a conquistare ascoltatori e fan da tutta Italia. In particolare durante la partecipazione al settantunesimo Festival di Sanremo la cantante ha guadagnato l’attentezione del pubblico più giovane diventando una vera e propria star del web grazie alle sue dichiarazioni e alle sue interviste. Ma Orietta sembra essere pronta anche a conquistare l’estate 2021 con la sua musica. A confermarlo l’uscita di Mille, brano in collaborazione con Fedez e Achille Lauro che in soli 10 giorni ha ottenuto il disco d’oro e sta spopolando per tutta la penisola.

Quanto guadagna Orietta Berti

Ma come spesso accade per artisti di questo calibro, in molti si chiedono a quanto ammontino i guadagni della cantante emiliana. Secondo quanto riportato da Money.it, con una carriera lunga più di 50 anni, costellati da grandi successi, Berti è riuscita a mettere da parte una bella somma. In particolare, sembra che nel 1997 la cantante avesse un contratto esclusivo con la Rai per 19 settimane che le ha permesso di guadagnare 247.156.000 di lire. Nonostante ciò in un’intervista, l’artista ha inaspettatamente dichiarato di percepire un pensione esigua malgrado i molti contributi versati: “Ho versato contributi per cinquant’anni ma ho una pensione di 900 euro. È mai possibile aver dato tanto e ritrovarsi con così poco in mano?”.

La vita di Orietta

Tuttavia, Orietta ha dichiarato di riuscire a vivere molto tranquillamente grazie alla sua ancora redditizia attività musicale, oltre che alle somme messe da parte quando era più giovane. Inoltre il nuovo brano Mille, con Fedez e Achille Lauro probabilmente porterà ingenti entrate alla donna.