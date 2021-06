Gemma Galgani dopo Uomini e Donne beccata così, la 72enne irriconoscibile

Un’immagine dell’affascinante dama torinese alquanto inaspettata: Gemma Galgani viene beccata mentre è seduta su una panchina e legge un libro in totale relax.

I telespettatori di canale 5 da anni, ormai, hanno imparato a conoscere Gemma Galgani e a identificarla come una delle protagoniste in assoluto della trasmissione targata da Maria De Filippi. Elegante e sempre molto raffinata, Gemma è una delle più affascinanti donne presenti nello studio di Cinecittà e, non a caso, una delle più corteggiate dai cavalieri di Uomini e Donne.

Con il suo caschetto biondo che fa tanto ‘Raffaella Carrà‘, il suo fisico slanciato ed alto, il suo look sempre ben curato e elegante, Gemma Galgani è stata sempre al centro di situazioni molto particolari nello studio di Maria De Filippi: molto corteggiata dai cavalieri ma anche poco fortunata in amore, spesso al centro delle discordie con l’opinionista Tina Cipollari.

Adesso che la trasmissione ha spento i riflettori per le vacanze estive, ecco come la dama Galgani viene beccata in un momento di relax.

Gemma Galgani: ecco com’è stata beccata al parco

Come si rilassa la dama Gemma Galgani? Il suo hobby preferito, essendo lei una donna molto colta e sofisticata, è quello della lettura. Così il settimana Vero mette in prima pagina la protagonista di Uomini e Donne mentre viene paparazzata in un pomeriggio d’estate mentre è al parco.

Seduta su una panchina, Gemma Galgani è immersa nella lettura dell’ultimo lavoro di Luca Zanforlin. Indossa degli occhiali da lettura, i capelli raccolti in una coda, ha indosso una mascherina nera per coprire naso e bocca ed ha indosso una tuta a manica lunga di colore rosa con delle scarpette da ginnastica.

Insomma il look di Gemma è totalmente diverso da quello che siamo abituati a vedere nel dating show pomeridiano della De Filippi: la dama si è già mentalizzata per la modalità vacanze e si lascia andare al pieno relax mentale e nel look.

Gemma sogna il matrimonio

Nonostante i suoi 71 anni, la dama di Uomini e Donne non ha rinunciato al suo sogno più grande: quello di trovare il principe azzurro che possa portarla all’altare. Gemma Galgani, quindi, sogna il matrimonio anche se non sembra essere molto fortunata nelle varie situazioni d’amore.

A rivelare il suo sogno nel cassetto è stata la stessa dama torinese che, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata al settimanale Nuovo, ha svelato di volersi sposare.

Gemma Galgani ha alle spalle già un matrimonio concluso, di cui la donna ha svelato pochi dettagli: sappiamo che la protagonista di Uomini e Donne, quando era molto giovane, sposò un suo coetaneo appartenente ad una famiglia benestante. Il loro matrimonio, però, durò veramente pochissimo, solo sei mesi per poi separarsi in modo del tutto definitivo.

LEGGI ANCHE :Uomini e Donne, Gemma Galgani nelle grinfie di Tina: “Sembri un albero…”

LEGGI ANCHE : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma super corteggiata, chi scende per lei

Questo matrimonio fallito, però, non ha fatto perdere la speranza a Gemma che continua a credere nell’amore eterno e nell’uomo dei sogni anche se nella passata edizione di Uomini e Donne ha incassato nuove delusioni. Così i suoi supporter auspicano per la prossima edizione del programma, in onda il prossimo settembre, in un nuovo amore per la dama Gemma.