Uomini e Donne, cicogna in arrivo per la protagonista: “Sono incinta…”

Decide di rompere il silenzio e sciogliere tutti i dubbi che da mesi attanagliavano i suoi fan e così, la protagonista del trono di Uomini e Donne, confessa di essere incinta. Di chi si tratta?

Una nuova cicogna sta per arrivare nella vita di una delle protagoniste del passato trono di Uomini e Donne. Da qualche tempo, però, i followers avevano notato delle forme più morbide che avevano lasciato spazio al sospetto che la ex tronista potesse essere incinta.

Così avevano iniziato ad ‘attaccare’ la bellissima futura mamma con commenti poco felici del tipo: “È incinta, lo nasconde, non ha mai avuto quella pancia lei” oppure con “Nascondere la gravidanza che tristezza”. Tante altre considerazioni polemiche ed inutili sono state fatte sul ‘sospetto della sua gravidanza’ alla quale, la ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, aveva risposto con grande intelligenza, sottolineando come ogni donna debba fare questa comunicazione quando è serena e tranquilla.

Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme

A Uomini e Donne in arrivo una cicogna

Il felicissimo annuncio è stato dato da una delle più amate troniste del passato di Uomini e Donne, la quale confessa di essere in attesa del suo secondo figlio e lo fa pubblicando una bellissima foto sua, del profilo con le uno scatto in topless, le rotondità in vista, in bianco e nero.

La protagonista è Rosa Perrotta che diventerà mamma bis da Pietro Tartaglione. La coppia ha già un figlio Ethan, di due anni, e la ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di aspettare prima un po’ per dare il suo annuncio ai fan.

“Venendo alle cose belle, anzi bellissime, ora sono pronta per dirvi che aspetto un altro figlio” ha così scritto su Instagram la bellissima Rosa Perrotta, facendo qualche ironia sul suo fisico che si sta allargando e dicendosi pronta per questa nuova ed entusiasmante avventura.

Rosa Perrotta e la passata crisi coniugale

Il nuovo bebè in arrivo è un po’ il simbolo dell’amore in ripartenza dopo una crisi coniugale che Rosa Perrotta ha avuto con suo marito Pietro. La coppia è nata proprio nello studio della De Filippi nel 2017 quando Rosa, sul trono, scelse proprio Pietro come preferito tra i suoi corteggiatori.

Usciti dalla trasmissione di Uomini e Donne, la loro relazione è diventata subito importante e ha portato, successivamente, alla proposta di matrimonio, avanzata da Pietro quando la Perrotta stava partecipando a L’Isola dei Famosi.

A coronare il loro matrimonio, poi, c’è stato l’arrivo del loro primogenito, nato nel luglio del 2019. Nell’anno della piena pandemia, però, è arrivata una crisi coniugale che li ha visti separati durante il periodo di Natale e Capodanno. A spiegarlo era stata la stessa Rosa che, sui social, aveva cercato di rispondere alle domande dei curiosi che avevano notato come qualcosa nel suo matrimonio non andava al cento per cento.

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne, l’ex tronista Rosa Perrotta è in dolce attesa? Ecco la verità

LEGGI ANCHE : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il video della riconciliazione: “L’amore ti porta a casa”

Così la Perrotta aveva fatto chiarezza, dicendo che si erano separati per fare un po’ di chiarezza sui loro sentimenti. L’amore, però, ha vinto su tutto ed ora la coppia è in attesa del loro secondo bambino.