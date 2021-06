Silvia Toffanin irriconoscibile: lo scatto con capelli cortissimi

La bellissima ed elegantissima compagna di Piersilvio Berlusconi, Silvia Toffanin appare a Verissimo sempre con lo stesso look ma la conduttrice, in passato, ha avuto i capelli cortissimi. Vediamolo insieme.

Garbo ed eleganza, queste le caratteristiche principali della conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin che da anni è al timone della trasmissione, riscuotendo grande successo. All’inizio la Toffanin ha dovuto combattere contro i pregiudizi di chi pensava che, essendo la compagna di Piersilvio Berlusconi, fosse per questo arrivata al timone di un importante programma. Invece, il talento della Toffanin è emerso e la giovane conduttrice ha dimostrato di avere grande professionalità e bravura.

Apprezzata per le sue doti lavorative, Silvia Toffanin è elogiava anche per il dono fatto da Madre Natura: una sobria bellezza, sempre composta e con uno stile molto classico. Eppure la regina dei pomeriggi di Mediaset non è sempre stata così ma per un periodo ha avuto un look del tutto diverso: vediamo insieme com’era.

Silvia Toffanin: l’avete mai vista con i capelli cortissimi?

Non ha sempre avuto lunghi capelli color castano, con outfit sempre molto curati e sobri ma per un periodo Silvia Toffanin ha stravolto la sua immagine, diventando molto diversa da come siamo abituati a vederla oggi.

Per un periodo di tempo la compagna di Piersilvio Berlusconi ha deciso di osare con un look più sbarazzino e vivace, dandoci così un netto taglio: una chioma molto corta, con un caschetto fino alle spalle. Ha deciso così Silvia Toffanin di osare con un taglio più frizzante e con uno stile più disinvolto, rispetto a quello classico di sempre.

Ovviamente la sua bellezza è rimasta invariata anche se, il capello corto, per la Toffanin è stata solo una breve parentesi del passato che ha lasciato spazio, poi, al look di sempre, facendo ricrescere i lunghi capelli color castano naturale.

Week end di coccole per Silvia Toffanin

Hanno deciso di staccare un po’ dalla vita quotidiana, fatta di impegni lavorativi e famiglia, per dedicarsi un po’ di tempo solo per loro e così la ventennale coppia formata da Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si è ritagliata un week end di coccole.

La coppia, ormai solida e salda da anni, con figli a seguito, ha deciso di trascorrere un fine settimana a Portofino per avere totale relax e tranquillità e, in questa situazione di mini vacanza, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno continuato a dimostrarsi un grande sentimento d’amore.

In quel contesto incantevole, la coppia è stata immortalata mentre si è lasciata andare ad effusioni d’amore con baci e carezze reciproche. Insomma un amore che procede a gonfie vele quello tra la bellissima Silvia Toffanin e il manager Berlusconi junior tanto da far sognare i loro supporter in un matrimonio che, nonostante gli anni insieme, ancora non arriva.

Silvia Toffanin arriverà all’altare da Piersilvio con l’abito bianco? La coppia non parla di una data di matrimonio prevista ma non escludono la possibilità di coronare il loro grande amore.