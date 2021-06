Ilary Blasi, la confessione su Silvia Toffanin: “Lei mi dice che…”

Ilary Blasi sta cavalcando l’onda del successo grazie a L’Isola dei famosi. Nella puntata di stasera, lunedì 7 giugno, ci sarà l’attesissima finale. In una recente intervista ha fatto anche delle dichiarazioni su Silvia Toffanin. Ecco cosa ha detto.

Ilary Blasi, la confessione su Silvia Toffanin

Ilary Blasi non ha nascosto il suo entusiasmo nel parlare dell’imminente finale del reality della sopravvivenza. I telespettatori stanno dando un proprio parere sul potenziale vincitore. Molti credono che porterà a casa la vittoria Andrea Cerioli mentre altri sostengono che Ignazio Moser potrebbe farcela. Durante un’intervista a FQ Magazine la bellissima conduttrice ha parlato a ruota libera sia della vita privata che del lavoro. Tutti sanno che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo quando era una bambina. Ha lavorato per un’agenzia pubblicitaria, dato che i produttori cercavano una bambina bionda con gli occhi azzurri per uno spot di una marca di panettoni. Da allora ha scalato la vetta del successo, arrivando così ad ottenere il volo di letterina nel programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. Ha condiviso questa esperienza con Alessia Fabiani, Alessia Ventura, Ludmilla Radchenko, Daniela Bello e Silvia Toffanin. Quest’ultima è al timone della conduzione da anni del programma Verissimo e pare che avrebbe rifiutato la proposta fatta da Maria De Filippi di condurre Temptation Island. Tra le due è nata un’amicizia che dura da tanto tempo. Ecco cosa ha detto Ilary sull’amica/collega.

“Lei mi dice che non parlo mai di lei”

“Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ ‘scomodo’. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia”. Con queste parole Ilary Blasi ha fatto capire che vuole tutelare il loro rapporto d’amicizia dai pettegolezzi. Essendo entrambe due personaggi pubblici di spicco, sono consapevoli del fatto che la popolarità ha anche un lato negativo. Per fortuna sanno gestire sempre nel migliore dei modi ogni tipo di situazione. Il sogno dei rispettivi fan? Vederle insieme nello stesso programma.

Leggi anche -> Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: arriva la dichiarazione dopo due figli e anni di amore

“Ma che succede se sbagliamo?”

I telespettatori hanno notato un particolare: Ilary Blasi non ha mai smesso di fare battute su Massimiliano Rosolino. L’uomo non ha ricevuto tanti complimenti dal pubblico perché non è stato ritenuto all’altezza del ruolo di inviato. In sua difesa ha parlato la moglie di Francesco Totti: “Anch’io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi però a un certo punto mi sono detta: ‘Ma che succede se sbagliamo? Niente’. Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro”.

Leggi anche -> Ilary Blasi stizzita dalla concorrente | Tensione al’Isola dei Famosi, c’entra la chirurgia estetica