Sonia Brugnanelli e Paolo Bonolis, avete mai visto la loro casa? Una dimora da perdere la testa

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sposato da tempo con la bellissima Sonia Bruganelli, vive assieme a lei ai figli in una meravigliosa villa situata nel cuore di Roma. Andiamo a scoprirla.

Una casa immensa

Nato a Roma nel 1961, l’amatissimo conduttore Paolo Bonolis, ha deciso di vivere proprio nella sua città natia. Qui ha comprato una mega villa dove si è stabilito da tempo con la moglie Sonia Bruganelli e i figli Silvia, Davide e Adele. Proprio la moglie, imprenditrice e produttrice televisiva, è spesso nel mirino dei leoni da tastiera a causa delle sue continue “dimostrazioni” del lusso, che sfoggia attraverso le foto che condivide sui social. Può essere un viaggio in aereo privato, la cena nel ristorante stellato, un gioiello e tante altre cose. Ogni scusa è buona per gli haters, per attaccarla.

Certo, non manca la curiosità da parte dei fan, sulla loro casa. Il periodo di quarantena del 2020 ha sicuramente aiutato. In quel periodo tutti siamo stati costretti a rimanere in casa, Vip inclusi, e sui social non sono mancate le foto che hanno mostrato più scorci del nido d’amore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ma non solo: quando la moglie del conduttore di Avanti un altro ha fatto sapere che con il marito manteneva la distanza di sicurezza anche all’interno di casa, ha fatto ben intendere che la loro, non è di certo una casa piccolina, tutt’altro.

Com’è arredata la villa di Paolo Bonilis e Sonia Bruganelli

La dimora di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è una bellissima villa situata nel centro di Roma. E’ arredata con gusto moderno e raffinato, anche se non mancano i dettagli dallo stile più classico. Quello che è certo è che la casa ha tutti i comfort. Tanto per cominciare quasi tutte le stanze hanno grandi televisori appesi alle pareti, come quelli all’interno delle camere dei bambini.

Le stanze sono tutte spaziose, tanto che all’interno della camera patronale, non c’è un semplice bagnetto ma una vera e propria camera da bagno. Osservando le molteplici foto condivise sui social dalla moglie di Paolo Bonolisi (anche quelle recenti) è possibile notare che all’interno dell’immensa casa esistono varie zone comfort, in base alle esigenze di ogni membro della famiglia. Come per esempio il posto per giocare a ping pong o la palestra.

Il salotto nello specifico è arredato con un grande divano bianco in stile moderno e dalle foto suoi social è possibile scorgere un tavolino in vetro su cui sono appoggiate due lettere realizzate in stille shabby con le iniziali della coppia, ovvero B di Bonolis e S di Sonia.

Tuttavia il vetro è un elemento che ricompare spesso all’interno della casa di Paolo Bonolis. Non manca il parquet e il colore bianco alle pareti, che dà molta luce in tutti gli ambienti.