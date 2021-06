Da Avanti un altro a Ballando con le Stelle: arriva la concorrente bomba

Cosa bolle in pentola per la nuova edizione di Ballando con le stelle? Milly Carlucci sta selezionando i concorrenti Vip che si sfideranno in pista e spunta un nome particolarmente gradito al pubblico di Canale 5 che segue Avanti un altro.

Chi si cimenterà con passi di danza sempre più complicati nella nuova edizione di Ballando con le stelle? Sono molti i nomi in ballo al vaglio di Milly Carlucci che annuncia grandi novità per lo show di Rai Uno.

Dopo le voci sul nuovo giurato che si andrà ad aggiungere al nutrito gruppo di pungenti esaminatori delle varie coreografie, si fanno largo le indicazioni sui prossimi protagonisti del varietà.

Nuova edizione di Ballando con le stelle: la Bonas si candida come ballerina

Tra i nomi dei concorrenti in lizza spicca quello di Sara Croce, che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. La bellissima ragazza ha raggiunto la notorietà dopo aver partecipato al concorso di bellezza ‘Miss Italia‘, a cui è arrivata quarta classificata. Successivamente la modella è stata selezionata per interpretare il ruolo di Madre Natura in ‘Ciao Darwin 8‘ e della Bonas in ‘Avanti un altro‘, entrambi condotti da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Sara può vantare già nel suo curriculum diverse esperienze televisive alle quali potrebbe aggiungersi presto la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle‘? Attualmente, Sara Croce interpreta l’amatissima Bonas del quiz di Canale 5, ma ha tanti progetti in cantiere per il suo futuro. In un’intervista rilasciata negli ultimi tempi, la Croce ha espresso il desiderio di partecipare alla trasmissione condotta da Milly Carlucci. “E’ un programma che ho sempre seguito assieme ai miei nonni, sarebbe un’occasione per imparare a ballare visto che sono negata“, ha detto la bellissima modella.

Sara Croce riservata sulla sua vita sentimentale: per chi batte il cuore della modella?

Dovremo attendere l’inizio del programma per sapere se Milly ha accolto la sua richiesta e se Sara sarà tra i Vip che si sfideranno a colpi di danza per conquistare il titolo di ballerino vincitore. C’è molta curiosità intorno alla sua vita privata: attualmente pare che la ragazza sia single, ma in passato è stata legata ad Andrea Damante, per la precisione nell’estate del 2019, prima del ritorno di fiamma tra il deejay e Giulia De Lellis.

Nel corso di un’intervista rilasciata nel mese di maggio 2020, la modella ha però dichiarato di frequentarsi con una persona della quale non ha voluto rivelare l’identità. Sara Croce è stata coinvolta in una faccenda che riguarda un ricco emiro che pare l’abbia denunciata per essersi sentito sfruttato: la Bonas ha raccontato la sua versione e da quel momento ha preferito mantenere la massima riservatezza sulla sua sfera privata, preferendo tenere i sentimenti lontani dai giornali di gossip. Dalle ultime notizie raccolte sui social, però, pare che il fortunato fidanzato sia Gianmarco Fiory, famoso sportivo portiere del Bari.