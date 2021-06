Adriano Celentano, che lavoro fanno i figli Rosalinda, Rosita e Giacomo

Un’unione felice quella tra Adriano Celentano e Claudia Mori, che ha portato alla nascita di tre figli d’arte, che si sono cimentati spesso, proprio come i genitori, nel campo dello spettacolo e della musica.

Dal matrimonio tra Il Molleggiato e Claudia Mori sono nati tre figli che sono diventati altrettanto celebri grazie alle rispettive carriere nel mondo dello spettacolo.

Ci si chiede spesso quale sia il lavoro dei tre figli della famosa coppia: allora scopriamo insieme se Rosita, Rosalinda e Giacomo sono riusciti a realizzare i propri sogni.

Rosita Celentano: la vita della figlia di Adriano come attrice, cantante e conduttrice

La maggiore, Rosita Celentano, ha deciso di seguire le orme dei genitori e ha portato avanti una carriera nel mondo dello spettacolo. La donna ha debuttato come attrice in ‘Yuppi du‘ nel 1975. Qualche anno dopo Rosita ha provato una carriera anche nel mondo della musica con il 45 giri ‘Dal tuo sguardo in poi‘. Da giovanissima, completamente diversa da ora, Rosita Celentano ha esordito anche nel mondo della moda.

LEGGI ANCHE—>Adriano Celentano scrive a Fedez: ecco cosa ha detto il Molleggiato

La Celentano si è cimentata anche con la conduzione del Festival di Sanremo: da quel momento Rosita ha saputo di voler fare proprio questo e così ha cominciato a partecipare alle varie trasmissioni, come ‘La canzone del cuore‘, ‘La domenica del villaggio‘ e ‘Domenica In‘. Nel 2014 ha lavorato anche alla prima edizione di ‘Music Farm‘ e all’ ‘Accademia della Canzone di Sanremo‘.

Giacomo e Rosalinda Celentano: le carriere dei figli del Molleggiato nel mondo della musica

Giacomo Celentano ha sempre avuto una grande passione per la musica e, ad appena 23 anni, ha debuttato con il suo primo album ‘Dentro il bosco‘. Diversamente dal padre, però, il figlio non è mai riuscito a raggiungere lo stesso livello di successo. Così, il Celentano minore, ha seguito anche la strada della fede e per diverso tempo ha pensato di farsi frate. Come ha dichiarato più volte, è stata proprio la religione a fargli superare il brutto momento di depressione che l’ha colpito. Giacomo ha raccontato l’importanza della fede nella sua vita nel libro ‘La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione‘.

Anche Rosalinda Celentano ha fatto strada nel mondo dello spettacolo ed ha ottenuto diverse soddisfazioni nell’ambito musicale. Non tutti sanno che nel 1990 ha partecipato anche al Festival di Sanremo, arrivando in finale nella sezione Giovani. Nel ’91, la Celentano ha invece vinto l’ultima edizione del ‘Festivalbar‘, esibendo un look completamente diverso da quello attuale.

Leggi anche -> Adriano Celentano, il patrimonio del Molleggiato: le cifre

In un secondo momento la figlia minore del clan Celentano ha iniziato ad avvicinarsi anche al mondo della recitazione e nel 2002 ha vinto il Globo d’oro come miglior attrice esordiente per la sua partecipazione nel film ‘Paz!‘ di Renato De Maria. Impossibile dimenticare, poi, la sua interpretazione del ruolo di Satana nel celebre film ‘La passione di Cristo‘ di Mel Gibson.