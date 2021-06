Adriano Celentano e Claudia Mori avete mai visto dove vivono? La casa da sogno immersa nel verde

Adriano Celentano è uno dei pilastri fondamentali del mondo della musica italiana. Vanta di una carriera degna di ogni rispetto, sostenuta fin dall’inizio dalla moglie Claudia Mori. Ecco dove vive la bellissima coppia.

Una favola d’amore

Il cantante più noto del panorama musicale italiano è sposato da ben 54 anni con la Mori, uno dei tanti motivi che induce la massa ad amarli. In effetti sono una delle coppie più salde del mondo dello spettacolo. Sono sposati da molti anni. I due hanno anche recitato insieme in alcuni film e hanno cantato dei brani molto amati dai fan. Hanno tre bellissimi figli. Negli anni addietro si è parlato anche di un fastidio di Claudia in merito al fatto che suo marito lavorasse su alcun set cinematografici con un’attrice bella come Ornella Muti. Claudia e Adriano sono sempre stati molto apprezzati dai telespettatori anche per il loro modo di amarsi in maniera pulita, sincera e senza troppi sotterfugi. Molte sono le interviste che entrambi hanno concesso ai giornalisti in tutti questi anni in cui hanno parlato sia dei momenti del loro primo incontro che di quelli non sereni. Molti non sanno dove abitano. Ecco alcune foto della loro splendida dimora.

Una villa immersa nel verde

Quando vogliono staccare la spina, i due coniugi trascorrono del tempo piacevole tra le mura della loro nido d’amore. Hanno una bellissima villa a Galbiate. Si estenderebbe per circa 12 ettari e ha uno stile piuttosto rustico e campestre che ricorda quello tipico degli anni Venti. Per le facciate esterne trionfa il colore bianco e una serie di colonnati. C’è un ampio cancello da cui si può entrare nella proprietà. Per accedervi bisogna percorrere un lunghissimo viale con alberi ai lati. Al termine del viale si arriva su una collina che permette di ammirare la bellezza della natura che caratterizza il lago Lario. Nei pressi del vialetto c’è un immenso parco con vari sentieri che conducono verso la piscina e il campo da tennis. Purtroppo non c’è modo di vedere l’interno della casa. Tuttavia conoscendo il cantante, certamente avrà puntato su accessori e mobili classici o vintage. La descrizione è sufficiente per capire il motivo della loro quotidianità vissuta ben volentieri nell’abitazione. Si tratta di un mondo a parte.

Leggi anche -> Chi è e cosa fa Giacomo Celentano, il figlio di Adriano e Claudia Mori

“Lui non alza la voce, lei ogni tanto”

Tempo fa un una puntata di Adrian, Maria De Filippi è stata invitata e ha colto l’occasione per parlare del rapporto di Celentano con la moglie: “Lei è protettiva. Ogni cosa che Adriano fa, lei sta a guardare. Guarda se va bene, se va male, se c’è qualcosa che potrebbe non andare. Lui la riguarda come a dire ‘Non ho bisogno di protezione’. Però questo giochetto penso vada avanti da 54 anni. Lui non alza mai la voce, lei ogni tanto”. Chiara dimostrazione che il vero amore può durare nel corso del tempo ed essere vivo come se fosse il primo giorno.

Leggi anche -> Adriano Celentano, il patrimonio del Molleggiato: le cifre