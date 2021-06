Carolyn Smith pubblica questa foto dall’ospedale: Romina Power commenta così

Essendo un personaggio pubblico, Carolyn Smith tende sempre a condividere gli scatti della sua quotidianità. Di recente, per esempio, ne ha condiviso uno fatto in una struttura ospedaliera. Tra i commenti non è passato inosservato quello di Romina Power. Ecco tutti i dettagli.

La foto in ospedale di Carolyn Smith

Carolyn Smith è una delle donne più note nel mondo dello spettacolo italiano. Ha ottenuto tempo fa il ruolo di giudice del talent show Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Di lei si apprezza la simpatia e il saper dire le cose in modo garbato e gentile. In tanti sostengono che lo scorrere del tempo non ha inciso sulla sua strabiliante bellezza. Purtroppo da tempo è alle prese con una malattia che la costringe a recarsi spesso dai medici. Nonostante ciò affronta il tutto con il sorriso, diventando così un esempio per coloro che vivono la stessa situazione. Di recente ha pubblicato un post sul suo account Instagram dove ha riferito di dover affrontare un altro ciclo di chemioterapia. Sia lei che i fan sperano che sia l’ultimo. Ha ricevuto tanti commenti con parole di sostegno. Uno di questi è di Romina Power. Ecco cosa ha scritto.

“E’ finita”

“Buongiorno a tutti, questa mattina sono all’IDI per fare l’ultimo ciclo di chemioterapia biologica prima di fare PET e TAC l’11 giugno e poi valutare la situazione se è finita qui o si va avanti! Io spero sempre la prima. I’m positive”, queste parole Carolyn Smith ha riportato nella didascalia della foto. Si è mostrata in una stanza d’ospedale con la mascherina, ma dallo sguardo gli utenti social hanno notato la sua carica positiva. Sabrina Ferilli ha scritto “Sei bella”, Paolo Conticini le ha lasciato un cuore, Elena Sofia Ricci le ha strappato un sorriso con un “Forza” e tanti altri vip del mondo dello spettacolo hanno speso belle parole per la coreografa. Il commento più recente è stato quello di Romina Power: “E’ finita”. In questo modo ha trasmesso il suo ottimismo alla cara amica.

Un’amicizia che va oltre il lavoro

Carolyn Smith e Romina Power sono molto amiche. C’è da dire che le due si sono ritrovate spesso e volentieri a partecipare a manifestazioni benefiche. Il loro grande sentore di aiuto nei confronti degli altri è davvero molto elevato. Così come mostrato dalla didascalia della foto pubblicata dalla giudice di Ballando con le stelle, si evince come l’ex moglie di Albano Carrisi le sia molto accanto sia nei momenti belli che tristi. Ciò denota che il loro grande rapporto è sodalizio, in quanto è cresciuto sempre di più in tutti questi anni. C’è chi spera vivamente che un giorno le due possono lavorare insieme in televisione per uno show dove musica, canto e ballo possano regnare sovrani.

