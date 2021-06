Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi clamoroso spoiler: “Achille Ravasi, ecco la verità”

La curiosità dei telespettatori appassionati della soap Il Paradiso delle Signore è tanta, così l’attore Roberto Farnesi fa un clamoroso spoiler. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opera made in Italy più seguita dal pubblico: in onda tutti i giorni su Rai Uno, a piacere ai telespettatori sono le trame contorte e ricche di colpi di scena dei vari episodi. Insomma un vero successo di casa nostra che, andato in onda fino allo scorso 28 maggio, preannuncia già nuove ed entusiasmanti puntate per il prossimo autunno.

Ci sarà soprattutto una grande novità legata al personaggio di Achille Ravasi, un fuori programma che lascerà senza fiato gli appassionati della soap. Così la curiosità del pubblico dilaga sempre di più e l’attore Roberto Farnesi, che fa parte del cast dal 2018, vestendo i panni di Umberto Guarnieri, decide di sbottonarsi e anticipare, giusto qualche colpo di scena che andremo a vedere in autunno. Siete curiosi di conoscere lo spoiler di Farnesi? Vediamo insieme le sue dichiarazioni.

Il Paradiso delle Signore: l’attore Roberto Farnesi rilascia un clamoroso spoiler

Uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore è Umberto Guarnieri, interpretato dall’attore Roberto Farnesi che, intervistato dal settimanale NuovoTv, ha deciso di anticipare qualche novità che il pubblico andrà a vedere nella stagione autunnale della soap.

Riguardo al suo personaggio, Farnesi spiega come Guarnieri avrà un rilancio narrativo nella serie perché, se nella passata stagione è stato impegnato soprattutto in situazione e dinamiche familiari, nelle prossime puntate, invece, il suo ruolo nella soap potrebbe avere evoluzioni del tutto diverse e inaspettate.

Umberto Guarnieri, quindi, potrebbe tornare nel suo ruolo primordiale di cinico imprenditore, oltre al fatto che potrebbe essere coinvolto nel caso della sparizione di Achille Ravasi: “ È colpevole di un omicidio? E poi, dopo la risoluzione del giallo, Umberto cambierà” dichiara Farnesi sul suo personaggio.

Cosa succederà? Roberto Farnesi lascia spazio alla suspance e resta vago, promettendo tante sorprese.

Il messaggio di speranza de Il Paradiso delle Signore

Sempre durante l’intervista, Roberto Farnesi, per ora in relax come il resto del cast per via dello stop estivo, anticipa che le prime puntate di settembre partiranno proprio con le indagini sul caso di ‘Achille Ravasi’, l’uomo scomparso misteriosamente negli Stati Uniti.

Dopo qualche puntata dedicata a questo caso di scomparsa, si giungerà alla verità che, però, Farnesi non svela assolutamente, incentivando i fan della soap a seguire le prossime puntate.

Infine l’attore toscano fa una riflessione di spesso in merito alla soap opera, sottolineando come questa abbia un messaggio di speranza in questo duro periodo di pandemia.

Questo periodo di emergenza sanitaria, secondo il Farnesi, è un po’ come il periodo della guerra per questo seguire una serie televisiva ambientata negli anni Sessanta, dove si parla di rinascita e di ripresa non può che infondere elementi positivi nel pubblico e sperare in un’uscita da questo doloroso periodo mondiale.