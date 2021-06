Noemi Letizia che fine ha fatto l’ex papi girl: eccola oggi, com’è e cosa fa

Il nome di Noemi Letizia riporta alla mente lo scandalo che coinvolse Silvio Berlusconi nel 2009, ma oggi la donna è nota anche per aver partecipato ad un programma televisivo: qual è la sua vita attuale e com’è diventata?

Noemi Letizia aveva solo 18 anni quando di lei si parlò su tutti i giornali perché l’allora leader di Forza Italia e presidente del consiglio Silvio Berlusconi partecipò alla sua festa per il diciottesimo compleanno.

Venne fuori che la ragazza si rivolgeva a Berlusconi con il nomignolo di “Papi” e da quel momento Noemi è stata conosciuta con l’appellativo di “papi girl”.

Noemi Letizia dopo lo scandalo Berlusconi: mamma di tre figli

Il rapporto tra la famiglia Letizia e il leader politico suscitò clamore, soprattutto quando Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi, scrisse una lettera aperta sul Foglio sottolineando l’abitudine esistente nel mondo politico di “reclutare” donne giovani e avvenenti che non fossero dotate di qualità adatte al ruolo. Subito dopo la donna chiese il divorzio e furono in molti ad ipotizzare che Veronica avesse mollato a causa di tutte le ragazze che gravitavano intorno alla figura del marito: successivamente Noemi confessò di aver pensato al suicidio in quel periodo nel quale si era sentita al centro dello scandalo.

LEGGI ANCHE –>Barbara Berlusconi dopo anni la verità sulla rottura con Pato:”Eravamo troppo”

Dopo questa situazione mai davvero chiarita, Noemi è tornata al centro delle cronache gossip per aver sposato nel 2017, dopo 7 anni di fidanzamento e due figli, Vittorio Romano, imprenditore napoletano molto facoltoso. Il matrimonio terminò novanta giorni dopo il fatidico sì con una rissa, una chiamata alla polizia e una serie infinita di accuse reciproche. Poi Noemi ha partecipato al programma di Real Time, The Real Housewives di Napoli, insieme a Raffaella Siervo: durante la trasmissione l’abbiamo vista legata all’imprenditore 50enne Carlo Pica, con il quale ha avuto un figlio, ma anche questa storia è finita.

La tormentata vita sentimentale di Noemi Letizia

Noemi si è poi legata a Luigi Oliva, imprenditore 47enne ex di Pamela Prati: una passione travolgente terminata prima che i due potessero realizzare il sogno di andare a convivere, come raccontato dall’uomo al settimanale Oggi: “Stavamo pianificando di andare a vivere insieme al Nord, sul lago di Garda dove ho la mia attività, di sposarci, allargare la famiglia. Invece… lei si è sentita trascurata.”

LEGGI ANCHE –>Chi è la “suocera”di Silvia Toffanin? Ecco la prima moglie di Silvio Berlusconi

Qual’era stata la colpa di Oliva? “Ho dimenticato di regalarle i tulipani, che ama tanto. È bastato che indirizzassi le mie attenzioni sul lavoro per farla infuriare. E io l’ho provocata, lo ammetto: volevo metterla alla prova e così le ho detto di prenderci una pausa… Poi non ha voluto nemmeno vedermi, ha rifiutato le mie chiamate.”, ha detto Luigi confessando di aver sofferto molto.

Oggi Noemi Letizia ha 30 anni, 3 figli e non ci sono relazioni ufficiali nella sua vita: la donna ha deciso di tenersi lontana per un po’ dal piccolo schermo non partecipando alla nuova stagione di The Real Housewives di Napoli.