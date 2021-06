Il Paradiso delle Signore, arriva il colpo di scena: fan pazzi di gioia

Il Paradiso delle Signore continua a mietere successi: la serie tv ha conquistato un posto nel palinsesto televisivo Rai e nel cuore dei telespettatori italiani che non mancano all’appuntamento daily con le vicende che riguardano il grande magazzino milanese.

I fan de Il Paradiso delle Signore non ne hanno mai abbastanza di novità e saranno sicuramente colpiti dalla decisione che è stata presa dalla Rai riguardo alla celebre fiction che è passata dalla prima serata allo spazio daily.

Qualche tempo fa si è vociferato a proposito di una possibile chiusura anticipata della fiction, ma ora i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo perché le cose stanno per cambiare in senso positivo.

Il futuro de Il Paradiso delle signore in tv: cosa accadrà all’amatissima soap?

Ebbene per il momento pare che la Rai abbia deciso di prolungare la messa in onda della soap per altri due anni: Il Paradiso delle Signore, quindi, andrà in onda per altre due stagioni, poi la produzione deciderà se è il caso di proseguire con la soap che racconta le vicende di chi lavora all’interno del famosissimo grande magazzino milanese.

La fiction ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo televisivo nel 2018, facendo registrare uno share notevole fin dalle prime puntate: gli ascolti si sono subito assestati intorno al 10%. Nel tempo il programma ha acquisito sempre più spettatori al punto da raggiungere un’enorme popolarità e il 20% di share. Nel 2021, poi, la soap è diventata, nei fatti, uno degli appuntamenti più amati dagli italiani.

Si tratta di un bel prodotto televisivo, curato e studiato meticolosamente prima di ogni messa in onda. Dietro al progetto lavorano tante persone che continuano a credere nella bravura del cast e che, a quanto pare, hanno puntato sulle persone giuste, capaci di interpretare al meglio il copione che cambia di stagione in stagione. Per questo si può senz’altro affermare che Il Paradiso delle signore sia tra le serie più amate di tutti i tempi.

Il Paradiso delle Signore, estate in compagnia delle repliche: a settembre i nuovi episodi

“Al di là degli investimenti stanziati, avevamo intuito fin da subito che c’erano delle potenzialità. Tra l’altro a beneficiare del seguito de Il Paradiso è anche tutto il pomeriggio di Rai 1. Con la Rai abbiamo contrattualizzato due nuove stagioni. Siamo molto tranquilli”, ha dichiarato Gianmarco Pecorelli il produttore della fiction rassicurando i fan sulla futura messa in onda del programma.

Nell’attesa della nuova stagione, a partire da Lunedì 31 maggio andranno in onda le repliche della terza stagione de Il Paradiso delle Signore dalle ore 14:55 alle 16.40. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa sarà accaduto ai protagonisti della soap, tra addii e inaspettati ritorni. I nuovi episodi andranno in onda a settembre 2021: la narrazione ripartirà dal punto in cui si era interrotta. C’è da scommettere che anche la stagione che si appresta ad essere trasmessa sugli schermi italiani sarà un successo di ascolti!