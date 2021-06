Dai salotti di Barbara D’Urso al trono di Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista

In attesa della nuova stagione di Uomini e Donne si rincorrono le indiscrezioni sul nome del prossimo tronista e, stando ai gossip delle ultime ore, pare si tratti di un volto noto nei salotti di Barbara D’Urso.

Maria De Filippi potrebbe aver puntato gli occhi su uno degli ospiti di Barbara D’Urso come prossimo protagonista della nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5, che si è concluso solo da qualche settimana, si dice sia già in contatto con un personaggio assai discusso delle ultime stagioni televisive e molto presente sui social.

La redazione di Uomini e Donne, infatti, pare abbia deciso di far accomodare sull’ambita poltrona rossa degli studi televisivi Mediaset un ragazzo seguitissimo su Instagram e spesso protagonista di gossip di vario genere. Da poco tornato single dopo una lunga relazione con un’altra ex protagonista di Uomini e Donne, potrebbe essere proprio Francesco Chiofalo il nuovo volto della prossima edizione del programma pomeridiano di Canale 5.

Uomini e Donne, Francesco Chiofalo nuovo tronista

A lanciare l’indiscrezione sulla scelta di Francesco Chiofalo come nuovo tronista di Uomini e Donne è stato il profilo Instagram di “Investigatore social”.

Riprendendo il video in cui l’ex di Antonella Fiordelisi definisce la giornata appena trascorsa una “delle più belle delle sua vita”, l’utente informato sui fatti di gossip ha spifferato in anteprima la notizia.

Chiofalo, tuttavia, è un volto già noto anche a Maria De Filippi: la sua prima apparizione televisiva, infatti, risale all’edizione numero quattro di Temptation Island.

Ai tempi, Francesco partecipò come concorrente in coppia con la ex fidanzata Selvaggia Roma: i due, nonostante numerose incomprensioni ed epiche litigate, uscirono insieme dal reality show salvo poi decidere di lasciarsi definitivamente qualche tempo dopo.

Francesco Chiofalo, le storie d’amore prima di Uomini e Donne

La relazione tra Chiofalo e la Roma si è conclusa tra litigate pubbliche, lanci di accuse via social e scontri televisivi di vario genere avvenuti anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso.

Dopo la fine della storia con la sua storica compagna, però, Francesco ha voltato pagina insieme ad Antonella Fioredelisi, anche lei volto noto negli studi di Uomini e Donne e in quelli di Live! Non è la D’Urso.

Il loro amore ha vissuto momenti di alti e bassi, fino alla conclusione definitiva arrivata negli ultimi mesi.

Pare che i due non andassero più d’accordo e avessero prospettive di vita molto diverse, mentre era già noto da tempo che i genitori della ragazza non vedessero di buon occhio Chiofalo.

Lui, però, è riuscito a dimenticare ben presto Antonella e la notizia della elezione di nuovo tronista di Uomini e Donne ha riportato il sorriso sul volto dell’ex di Temptation Island, pronto ad intraprendere una nuova avventura televisiva per cercare l’amore. Forse quello con la “a” maiuscola.