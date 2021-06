Michele Merlo è morto: l’ex cantante di Amici non ce l’ha fatta

Una sciagura improvvisa che lascia tutti sconvolti: il giovane artista di Amici, Michele Merlo, noto come Mike Bird, ha perso la vita dopo essere stato colpito da una leucemia fulminante.

Nelle scorse ore c’era stata molta apprensione da parte di tutti i suoi fan e follower, oltre che dai colleghi, sulle notizie relative allo stato di salute del giovane cantante Michele Merlo, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Mike Bird, diventato celebre per essere arrivato in semi finale nell’edizione del 2017 di Amici di Maria De Filippi.

Il giovane 28 enne vicentino da qualche giorno non si sentiva in forma, tanto che lo scorso mercoledì si era recato in pronto soccorso con una forte emicrania, dolore al collo e placche alla gole, sintomi della leucemia fulminante che lo aveva colpito e che ha provocato la successiva emorragia cerebrale.

Michele Merlo è morto presso l’Ospedale Maggiore di Bologna dov’era ricoverato in Terapia Intensiva in coma farmacologico.

Michele Merlo è morto: addio a Mike Bird di Amici

Michele Merlo, ex concorrente di X- Factor, ed ex semi finalista di Amici, non ce l’ha fatta: il giovane talento conosciuto come Mike Bird ha perso la vita presso l’Ospedale Maggiore di Bologna a causa delle complicanze di una leucemia fulminante che lo ha colpito lo scorso mercoledì.

Una notizia davvero dolorosa che crea sgomento tra i suoi tanti fan, i colleghi e soprattutto genera rabbia nella famiglia, soprattutto da parte del padre Domenico che ha fatto sapere come, il giovane cantante, qualche giorno fa si era recato, in piena autonomia, presso il pronto soccorso di Vergato, lamentando una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, sintomi confusi con una “banale forma virale”.

“Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa” aveva raccontato il padre di Michele Merlo, sottolineando come il figlio, fino a quel momento, era in ottimo stato di salute: “Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l’Italia in lungo e in largo”.

Inoltre la famiglia di Michele Merlo ha smentito categoricamente anche la ‘notizia – fake’ che circola sui social: “Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

L’ultimo post di Michele Merlo

Di fronte alla tragica e inaspettata notizia della morte di Michele Merlo, il suo ultimo post social, pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale, fa accapponare la pelle, come se fosse il segno premonitore di un saluto ai suoi follower.

Il giovane cantante ha pubblicato, mercoledì 2 giugno 2021, la foto di un tramonto sul mare, uno scatto poetico e romantico, dove le luci rossicce del sole che sta ‘per morire’ si riflettono sugli specchi d’acqua, infondendo pace e relax. Michele Merlo, di fronte a questa foto, aggiunge quello che era il suo desiderio: “Vorrei un tramonto” ha scritto l’ex semi finalista di Amici ma ha aggiunto la sofferenza che provava da giorni: “Ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?” chiede ai suoi fan.

Oggi, alla luce della sua morte causata da una grave forma di leucemia fulminante, questo ultimo post pubblicato da Michele Merlo, infonde in tutti gli italiani una grande tristezza.