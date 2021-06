Amici, Michele Merlo ricoverato per un’emorragia cerebrale: cos’è successo

Michele Merlo, conosciuto ai più come Mike Bird, è stato ricoverato per un’emorragia cerebrale. A stupire è la giovane età del cantante, che ha solo 28 anni. In molti lo ricordano per la partecipazione all sedicesima edizione di “Amici”.

Michele Merlo ricoverato in ospedale: cos’è successo

Tra i vari talenti che si sono susseguiti nelle venti edizioni di “Amici“, lo storico talent show di Maria De Filippi, uno dei cantanti che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato Michele Merlo (all’epoca Mike Bird), che ha gareggiato nel corso dell’edizione numero 16 (vinta da Andreas Muller).

Per i fan del cantante, tuttavia, non arrivano buone notizie. Il ragazzo, che ha solo 28 anni, è stato infatti ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale. La notizia si è diffusa sui social durante la notte, ma aria di malessere girava già da qualche giorno. L’ex cantante di amici aveva infatti condiviso la foto di un tramonto, scrivendo “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Probabilmente, la spossatezza fisica di Michele era un chiaro segnale di un problema molto più profondo e importante.

I fan del cantante si sono riuniti sotto quest’ultimo post di Instagram per augurare il meglio al loro beniamino. Tra questi, anche volti famosi come Federico Rossi del duo Benji & Fede, Oliviero Bisulcò, Thomas (suo ex compagno di squadra ad “Amici”), Gianmarco Valenza e tanti altri.

La madre del ragazzo, in un gruppo Facebook privato, ha inoltre lasciato intendere che bisogna solo sperare, condividendo un emoticon dalle mani congiunte in segno di preghiera.

Il più profondo augurio, naturalmente, è che Merlo possa riprendersi al più presto, e che questa tempesta diventi al più presto un cupo e lontano ricordo.

LEGGI ANCHE—> Amici, Anbeta Toromani confessa: “Ho litigato con Maria De Filippi”

Chi è Michele Merlo: da X Factor ad Amici

Per chi non lo sapesse, Michele Merlo ha debuttato nel 2016 a “X Factor“, non riuscendo però ad arrivare alla fase finale dei Live. Durante i Boot Camp aveva conquistato l’attenzione del pubblico con un’intima e delicata versione di “Fix You”, il celebre brano dei Coldplay e non solo; aveva interpretato a cappella anche il capolavoro di Vasco Rossi, “Albachiara”. Tuttavia, queste emozionanti esibizioni non gli avevano permesso di avanzare nella scalata verso la vittoria, motivo per cui decise di tentare la strada di “Amici”, ottenendo molta più fortuna. Dopo diverse sfide, si era aggiudicato la maglia del serale, arrivando fino alla semifinale. Membro della squadra bianca, era stato scelto dall’iniziale direttore artistico Morgan, sostituito in corsa dall’iconica Emma Marrone.

LEGGI ANCHE—> Emma Marrone: età, malattia, fidanzato, studi, stipendio, Maria De Filippi

Il “dopo talent show”

Dopo l’intenso percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi, Michele si è trasferito in Inghilterra per dedicarsi completamente alla sua musica. Lo scorso anno ha pubblicato un album, “Cuori stupidi”, che contiene singoli come “Tutto per me”, “Non mi manchi più” e “Mare.”

Ora non resta che augurare una buona guarigione al giovane cantante, sperando possa riprendersi al più presto.