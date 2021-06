Elena D’Amario e Enrico Nigiotti, la verità sull’addio: perché si sono lasciati

Enrico Nigiotti e Elena D’Amario sono stati una delle coppie più apprezzate del panorama musicale italiano Nonostante ciò i due artisti hanno deciso di separare le loro strade dopo una lunga relazione. Scopriamo le motivazioni.

Enrico Nigiotti e Elena D’Amario si sono conosciuti all’interno degli studi di Amici di Maria De Filippi. Proprio durante il talent show è scattata la scintilla che ha portato i due a intraprendere una relazione interrotta dopo molti anni. Ma perché si sono lasciati?

Il rapporto tra Enrico e Elena

Nonostante la separazione i due hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia che li ha portati a incontrarsi nuovamente proprio lì dove tutto era iniziato: gli studi di Amici. Inoltre a confermare i buoni rapporti dei due ex fidanzati, il fatto che proprio Elena durante un’ospitata nel talent show di Maria De Filippi aveva presentato il nuovo album del cantautore livornese, intitolato Nigio.

Le spiegazioni iniziali

Dopo molti anni dalla loro decisione di mettere un punto alla loro relazione, è emerso un particolare che potrebbe spiegare questa scelta ai fan di Enrico e Elena. Infatti sia il cantante che la ballerina in passato avevano dato la stessa versione dei fatti affermando che la distanza non aveva giocato a loro favore senza però fornire ulteriori spiegazioni.

LEGGI ANCHE-–>Simone di Pasquale, sapete chi è la sua ex? Ex protagonista di Amici: chi è la bellissima

La rivelazione

Dopo anni dalla separazione, spulciando tra le interviste di Enrico Nigiotti è saltato fuori un particolare che potrebbe far intuire la motivazione che ha portato la coppia a separarsi. In particolare il cantautore toscano aveva dichiarato: “A quell’età, 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque, ed io ho fatto una ragazzata“. Ovviamente questa affermazione non chiarisce del tutto il quadro ma fa intuire che la decisione di dividere le strade con Elena sia dipesa da un errore del cantante. Nonostante ciò sembra che i due siano riusciti mettere una pietra sopra quanto accaduto in passato e a costruire un bel rapporto di amicizia.