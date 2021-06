Simone di Pasquale, sapete chi è la sua ex? Ex protagonista di Amici: chi è la bellissima

Due ballerini bravissimi e bellissimi che hanno collaborato insieme a diversi progetti, nonostante il loro amore sia finito da tempo: lui è il maestro Simone Di Pasquale e lei è un’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando?

Molti sono gli amori che si sono incrociati dietro le quinte di Ballando con le stelle: nella trasmissione di Milly Carlucci sono nate nuove passioni, come quella breve ed effimera tra Veera ed Osvaldo, ma non tutti sanno che al programma hanno anche partecipato due ex fidanzati.

Stiamo parlando di Simone Di Pasquale e Natalia Titova, che hanno mosso i primi passi nel mondo della danza da giovanissimi: nonostante la fine dell’amore tra i due è rimasto un rapporto di stima e affetto reciproci.

Simone Di Pasquale e Natalia Titova: sette anni insieme, tra danza e amore

Si sono incontrati per la prima volta nel 1998: Simone Di Pasquale ballava già a livelli professionistici e aveva chiesto al suo coreografo di cercare per lui una ballerina che potesse aiutarlo a tirare fuori il meglio da ogni singolo passo di danza. Per il maestro di Ballando con le stelle fu un colpo di fulmine: appena vide Natalia Titova restò letteralmente folgorato dalla sua bellezza, come lui stesso ha raccontato in diverse interviste.

Da quel giorno è iniziata una proficua collaborazione tra i due, e giorno dopo giorno, tra i due si è accesa anche la passione. Inizialmente i due avevano persino difficoltà a comunicare, a causa della differenza linguistica, ma a parlare per loro ci ha pensato il linguaggio universale della danza. Un’affinità cresciuta nel tempo sia in ambito lavorativo che nella vita privata e che è riuscita a tenerli insieme per circa sette anni. I due si sono detti addio nel 2005 e da quel momento le loro strade si sono divise.

Simone approva Massimiliano Rosolino: “Il compagno giusto per Natalia”

Nel campo della danza insieme hanno raggiunto una serie di successi, soprattutto nelle competizioni internazionali. Simone e Natalia non hanno mai approfondito le ragioni della fine del loro legame: la loro indole riservata li ha sempre spinti a tenere la vita privata lontano dai riflettori. Hanno continuato a collaborare insieme ad altri progetti, come nel caso di Ballando con le stelle, prima dell’addio di Natalia, e Di Pasquale ha conosciuto anche l’attuale compagno della Titova, Massimiliano Rosolino: anche loro si sono conosciuti e innamorati ballando.

Il maestro Simone ha incontrato anche le figlie della coppia Sofia Nicole e Vittoria Sidney, come ha raccontato da ospite nel programma di Caterina Balivo, precisando come l’ex nuotatore italiano possieda le caratteristiche necessarie per essere il compagno ideale della Titova. Se da una parte Natalia si è costruita una famiglia, per Di Pasquale le cose non sono andate allo stesso modo: gli sono stati attribuiti molti flirt, anche con le ballerine che si sono alternate al suo fianco a Ballando con le stelle, ma risulta essere ancora felicemente single.