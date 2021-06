Cristel Carrisi prossima alla laurea: che titolo consegue (ad Harvard) la figlia di Albano e Romina

Gioia e soddisfazione per la famiglia Carrisi/Power: Cristel, la figlia di Albano e Romina, sta per conseguire la laurea nella prestigiosa università di Harvard. Ecco in cosa si sta specializzando!

Romina Power ha spesso condiviso con il suo pubblico di follower i grandi dolori della sua vita, come la scomparsa della sorella, ma anche le situazioni della quotidianità e le gioie dell’essere mamma e nonna.

La cantante, ex moglie di Albano, con il quale continua a formare un sodalizio professionale di successo, ha celebrato l’importante traguardo raggiunto dalla figlia Cristel.

Romina Power mamma orgogliosa: il messaggio per la figlia Cristel ad un passo dalla laurea

Negli ultimi tempi Cristel Carrisi era sparita dai radar social dopo la sua dichiarazione in cui confessava di volersi prendere una pausa: la figlia di Albano e Romina aveva così chiuso il suo profilo Instagram seguito da migliaia di persone, senza però mai spiegare davvero quali fossero le motivazioni dietro alla sua scelta. L’importante traguardo raggiunto, però, funge da spiegazione a quanti si chiedevano come mai la ragazza avesse deciso di chiudere i canali di comunicazione con i suoi fan.

Come annunciato da Romina Power sulla sua pagina Instagram, infatti, Cristel è stata impegnata nel percorso di studi intrapreso nella rinomata facoltà di Harvard: la figlia del duo canoro è ad un passo dal raggiungimento di un traguardo decisamente importante. Ben presto, infatti, la Carrisi potrà essere chiamata dottoressa in letteratura, titolo conseguito grazie ad una delle università americane più prestigiose al mondo.

Cristel Carrisi e Davor Luksic: un amore riservato vissuto lontano dai social

La terzogenita di Albano e Romina ha reso molto orgogliosi i suoi genitori e, in particolare, la madre che ha condiviso sui social anche la comunicazione ufficiale che la figlia ha ricevuto in vista della seduta di laurea. Così la Power ha deciso di comunicare ai fan la grande emozione per Cristel, allegando la lettera di comunicazione, una foto della figlia Cristel in cui si nota l’incredibile somiglianza con la mamma cantante e questo messaggio: “Oggi mi sento particolarmente fiera di Cristel, laureanda in letteratura a Harvard (tra le più prestigiose università americane) per una menzione speciale da parte del rettore dell’università. Non solo bella, moglie e mamma a tempo pieno ma anche intelligente!”.

Di sicuro ci sarà modo di festeggiare questo importante traguardo insieme al marito Davor Luksic, imprenditore di origini cileno croate: i due sono sposati dal 2016. Si sono conosciuti a New York, presentati dalla migliore amica di Cristel ed hanno celebrato il loro matrimonio a Lecce. Un matrimonio grandioso i cui festeggiamenti si sono protratti per tre giorni, in mezzo a 500 invitati: non sono mancate le grandi personalità del mondo dello spettacolo e della musica. Davor e Cristel condividono un animo molto riservato e non sono molto attivi sui social, preferendo vivere la loro quotidianità lontano dai riflettori.