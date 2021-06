“Ho la tachicardia”, momenti di tensione a L’Eredità: Flavio Insinna reagisce così

L’Eredità è uno dei programmi televisivi della Rai più seguiti dagli italiani. Quest’ultimi si calano nei panni dei concorrenti rispondendo alle domande da casa poste da Flavio Insinna. Nella puntata di ieri, giovedì 3 giugno, c’è stato un episodio che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Momenti di tensione a L’Eredità

Come ogni sera Flavio Insinna in trattiene italiani e può contare sulle professoresse Ginevra Pisani e Sara Arfaoui. La prima è stata un ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne, nonché la scelta del tronista Claudio D’Angelo. L’altra, invece, è finita al centro del gossip per un’amicizia speciale con il ballerino professionista Raimondo Todaro. Anche la diciannovesima edizione ha riscosso un grande successo. Sono state mandate in onda 4.600 puntate con una media totale del 22,68% di sharee con più di 4 milioni di telespettatori. Uno dei momenti più attesi di ogni puntata è quello della Ghigliottina. Massimo Cannoletta è stato campione per ben 51 puntate. A seguire Martina Crocchia che ha conquistato tutti con la sua intelligenza e bellezza. Purtroppo quest’anno nello studio non è stato presente il pubblico per rispettare le norme anti-covid. Dopo la puntata di stasera, venerdì 4 giugno, il conduttore e l’intero team del programma andranno in vacanza per poi ritornare più carichi a settembre. Non mancheranno tante novità da proporre ai fan. Della puntata di ieri gli italiani ricorderanno sicuramente un momento ben preciso. Ecco il motivo.

Un sogno sul programma

La vicenda si è svolta nei primi minuti del programma. Al gioco degli abbinamenti il concorrente Paolo, noto per avere problemi di memoria con le date, ha esordito rivelando un sogno che ha fatto prima di mettere piede nello studio: “Ho sognato di dover rispondere alle domande de L’Eredità e non riuscivo e dicevo ‘Ho la tachicardia’”. Ha riferito ciò con la sua solita simpatia, ragion per cui i presenti non hanno potuto nascondere il sorriso. Se avesse fatto ricorso a un tono diverso, probabilmente la tensione avrebbe raggiunto alti livelli. Paolo è riuscito ad accedere al gioco successivo, altri Triello, ma è stata Alessia a raggiungere la Ghigliottina con 210.000 euro. Ha dimezzato la cifra durante la scelta tra le varie alternative proposte dal conduttore. Purtroppo non ha indovinato la parola giusta, ovvero pioggia. Quelle a disposizione erano le seguenti: suono, scarpe, para, artificiali e millimetri.

Cancellate due puntate

Di recente sono state cancellate due puntate del programma televisivo. In effetti i fan del quiz sono rimasti male, dal momento che il primo e il due giugno non è andato in onda. In effetti in quei giorni ci sono state le celebrazioni della festa della Repubblica con il presidente Sergio Mattarella. Ha preceduto la celebrazione il conduttore Alberto Matano che ha preso il posto come sempre alle 17:00 per poi dilungarsi fino alle 19:00.

